Governo pagará R$ 220 mi com adiantamento do 13º dos servidores

Manaus - O adiantamento de parcela do décimo terceiro dos servidores estaduais do Amazonas será pago pelo Governo do Amazonas nos dias 25 e 26 de deste mês de junho. Com esse pagamento, o Estado vai injetar R$ 220 milhões na economia amazonense. O anúncio anúncio foi feito nesta segunda-feira (8), pelo governador Wilson Lima, em coletiva realizada na sede do governo. O pagamento seguirá o calendário da Secretaria de Administração e Gestão (Sead).

De acordo com o governador, o adiantamento de 50% do décimo terceiro vai ajudar a aquecer a economia amazonense neste momento de retomada das atividades. A medida também é resultado do planejamento financeiro do Estado para enfrentar os impactos da pandemia do novo coronavírus.

“Em janeiro já havíamos começado esse planejamento. Quando houve a questão da pandemia, em algum momento a gente pensou que talvez não poderia honrar com esse compromisso com o servidor público, mas diante das decisões que tomamos, de corte de contratos e reavaliação de alguns serviços. Nós conseguimos garantir essa reserva de recursos para atender esse pleito do servidor público, entendendo que essa mão de obra é responsável pela garantia dos serviços essenciais do estado como saúde, segurança e demais áreas”, afirmou.

Mais de 113 mil servidores, entre ativos, aposentados e pensionistas, serão contemplados com a primeira parcela do décimo terceiro. De acordo com a Sead, o Estado tem 76.995 servidores ativos, 29.707 inativos e 7.125 pensionistas previdenciários.

Wilson Lima ressaltou, ainda, que os salários do serviço público estadual estão garantidos até o fim do ano. “O Governo do Estado consegue fazer hoje o anúncio da primeira parcela do décimo terceiro porque conseguimos fazer o nosso dever de casa. Além do décimo que estamos pagando nos dias 25 e 26, no adiantamento da primeira parcela, nós já temos garantido o pagamento do salário dos servidores até o final do ano. Essa garantia o servidor público do Amazonas já tem”, afirmou.

Recuperação

Durante a coletiva, que foi acompanhada por um grupo de deputados estaduais, Wilson Lima destacou outras medidas que o Governo do Estado tem adotado para a recuperação econômica do Amazonas no pós-pandemia, como a retomada das obras de infraestrutura na capital e no interior, com geração de mais de 10 mil empregos diretos e indiretos e investimentos na ordem de R$ 386,3 milhões.

Segundo o governador, outro segmento importante para essa recuperação é o setor primário. “Com relação às atividades do setor primário, tivemos o cuidado de ampará-las, porque o agricultor precisa fazer sua plantação, continuar colhendo para que a gente tenha alimento na nossa mesa. Esse ano vamos ter recorde na produção do Amazonas, ano passado tivemos uma colheita de 37 mil toneladas de grãos, esse ano essa colheita será de 42 mil toneladas, apesar da dificuldade da pandemia”, acrescentou.





*Com informação da assessoria