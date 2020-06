Justiça afasta prefeito de Itacoatiara por descumprir decisões

Amazonas - O prefeito do município, Antônio Peixoto (PT), será afastado por 180 dias conforme a determinação feita pelo juiz e titular 1ª Vara de Itacoatiara, Saulo Goes Pinto. A decisão foi aceita após o pedido da promotora de Justiça Tânia Maria Feitosa. Ela alegou que Peixoto descumpriu decisões judiciais. O anúncio do afastamento foi feita pela Justiça do Amazonas nesta segunda-feira (08).

A decisão investiga os motivos pelo qual a prefeitura contratou empresas não habilitadas por meio dos processos licitatórios e quais vínculos as empresas possuem com o município. Além disso, investiga as remunerações repassadas a elas pelo poder público. Caso o atual prefeito não consiga recorrer a decisão em segunda instância, quem deve responder pela prefeitura é o vice-prefeito, Luiz Gustavo Frank Braz (MDB).

Entre as irregularidades que resultam no afastamento do parlamentar, estão a desobediência em contratar a empresa Estrela Guia Engenharia LTDA, após a mesma ter vencido a licitação, a confecção de 10 contratos aditivos feitos pelo prefeito com uma segunda empresa no valor total de R$ 14 milhões, além do descumprimento da desativação do lixão e instalação de UTIs (Unidade de Terapia Intensiva).

“Por simples análise processual foi possível identificar que, além do descumprimento de decisão de segundo grau que determinou a contratação da empresa vencedora da licitação em estudo, ocorrem reiterados descumprimentos a ordens judiciais nesta comarca. Por exemplo, determinação de desativação do lixão, instalação de UTIs que, apesar de impugnada em segundo grau, ainda possui caráter de execução imediata, entre outras”, destacou o juiz Saulo, em trecho da decisão.

O Ministério Público informou ainda que ingressou com a ação por entender que havia uma série de descumprimentos de decisões judiciais, tanto em primeiro grau quanto em segundo grau.

"São vário processos em que o prefeito é recalcitrante no descumprimento tanto como dificulta a instrução processual. Ele deixa de responder requisições do MP, deixa de apresentar os documentos que a gente pede. Então, o MP procurou valer essa autoridade do próprio Judiciário como função essencial da Justiça”, afirmou a promotora de justiça.

A equipe de reportagem do EM TEMPO procurou o prefeito para esclarecimentos sobre a decisão, no entanto não conseguiu contato com o parlamentar, já a assessoria jurídica de Peixoto informou que irá recorrer a decisão.

