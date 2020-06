Sinésio segue pré-candidato do PT por pelo menos mais uma semana

Manaus - Por pelo menos mais uma semana, o deputado estadual Sinésio Campos (PT), segue como o pré-candidato a prefeito de Manaus, pelo Partido dos Trabalhadores, por decisão tomada pelo diretório municipal, durante eleições prévias, realizadas no dia 27 de maio. A executiva nacional da legenda decidiu, nesta segunda-feira (8), transferir para a próxima segunda (15), a avaliação de recurso de aliados do deputado federal José Ricardo, que pede revisão da decisão tomada em Manaus.

José Ricardo que perdeu o segundo turno das prévias municipais, explicou que, na reunião da executiva nacional nesta segunda (8) foram feitas análises de conjuntura, para tratar de várias pautas e dado reconhecimento dos recursos que tem disponíveis para serem julgados e decididos, entre eles o de, dos coletivos que defendem que seja revisto a questão da indicação à candidatura a prefeito do PT de Manaus.

José Ricardo disse que vai aguardar a posição oficial do partido para se posicionar | Foto: Reprodução

“Foi decidido na reunião da executiva que todos esses recursos serão levados para avaliação final na reunião do diretório nacional, que está marcado para segunda-feira, dia 15. Até lá, então, vamos aguardar essa posição oficial do partido”, disse José Ricardo.

Vencedor das prévias, Sinésio Campos disse que, como a executiva nacional não deliberou sobre o recurso, está mantido o resultado. Sem esboçar preocupação sobre o que pode vir do diretório nacional do partido, como ultima instância, o parlamentar lembrou que a decisão municipal foi democrática e que por, não deveria nem mesmo estar sendo questionada. Ele lembrou que, no segundo turno nas prévias, de 45 membros, recebeu 25 votos, 19 se abstiveram e apenas dois votaram em José Ricardo.

Sinésio reforçou ainda a legalidade do processo da municipal, no final de maio, que em reunião virtual, contou com o acompanhamento de dirigentes nacionais. Entre eles, o secretário geral nacional, Paulo Teixeira, o secretário de assuntos internacionais, Romenio Pereira, e a secretária de mulheres, a amazonense Anne Caroline.

Sinésio disse que as prévias que ele venceu foram realizadas de forma transparente de democrática | Foto: Divulgação

“Foi um processo democrático e transparente. A militância, representada pelo diretório escolheu o meu nome de forma democrática. Nas outras eleições, quando eu perdi as prévias para o [Francisco] Praciano e na outra para o Zé [Ricardo], eu fui para as ruas fazer campanha para os dois”, disse Sinésio Campos.

Sobre o questionamento do recurso à executiva nacional, Sinésio Campos criticou a iniciativa e afirmou que, independente da decisão nacional, ele já começou a trabalhar propostas de projeto de governo. “Primeiro, eu acredito na democracia interna do Partido dos Trabalhadores e não era nem para ter recurso. Como se eu não tivesse vendido as prévias, eu não teria recorrido. Para mim, ou você respeita a democracia ou segue outro regime de poder. A direção municipal, já decidiu e eu estou discutindo ações e políticas para a sociedade”, disse.

Prioridades

Mesmo com a análise transferida, Sinésio disse que “o dia de amanhã a Deus pertence”, e já começou a elencar suas prioridades como prefeito, caso vença internamente no partido e depois no processo eleitoral. Entre as suas bandeiras, o deputado disse defender uma prefeitura mais perto das pessoas, com subprefeituras divididas por regiões da cidade, o que ele justifica pela densidade demográfica de regiões como as zonas Norte e Leste.

“A Zona Norte tem mais de 607 mil habitantes. A cidade de Itacoatiara tem 101 mil habitantes. A Zona Norte de Manaus são seis Itacoatiaras. A Zona Leste tem mais de 545 mil moradores. O município de Parintins tem 114 mil habitantes. A Zona Leste tem quatro cidades de Parintins. Manaus tem um orçamento previsto de R$ 6,2 bilhões, um recurso que precisa chegar à população de uma forma mais concreta, o que pode ser feita pelas subprefeituras”, disse.

Sinésio reforçou que para Manaus ser uma cidade de fato para os seus moradores, ele defende o que chama de mandato participativo. “Não se trata somente de disputar para ganhar uma eleição. Como morador da periferia (mora no bairro São José, Zona Leste) e educador, vejo que é necessário primeiro ouvir as pessoas e os técnicos de cada setor, para poder apresentarmos respostas mais aproximadas dos anseios da sociedade”, salientou.