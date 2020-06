Wilson Lima diz que indústria do AM está otimista com recuperação

Manaus - Parte da indústria amazonense se mantém otimista quanto ao processo de recuperação do setor, após o relaxamento das medidas de contenção à pandemia. A afirmação é do governador Wilson Lima visitou, que na manhã desta terça-feira (9) visitou uma das fábricas da Videolar Innova em Manaus, localizada na avenida Torquato Tapajós, zona oeste da capital. A unidade produz itens importantes na cadeia de transformação de plásticos, como tampas para água mineral e refrigerantes e filmes de polipropileno biorientado (BOPP).

Na ocasião, Wilson Lima destacou o papel dos setores produtivos durante a pandemia, que têm contribuído nas ações de combate ao novo coronavírus e na manutenção dos empregos. De acordo com ele, segmentos como a indústria e o agronegócio serão fundamentais neste momento de retomada das atividades econômicas no estado.

“Eu tenho visitado as empresas do Polo Industrial e aqui estou em uma delas, onde as atividades não foram paradas, mas ela seguiu todas as orientações dos especialistas na área de saúde e tem, ainda, acompanhado essas orientações. Conversei com os executivos, que estão muito otimistas com esse processo de recuperação. Essa foi também uma empresa que nos ajudou no momento da pandemia com a doação de alguns insumos e, sobretudo, para as unidades de saúde, para a Central de Medicamentos, então a gente já vislumbra esse novo momento de recuperação das atividades econômicas e aqui, sobretudo, da manutenção dos empregos que são gerados”, afirmou.

Para o governador, a interlocução é outro fator importante no processo de recuperação econômica do Amazonas. “Nós entendemos que as atividades de produção, de comercialização, têm que ser tocadas pela indústria, pelo comércio, sem interferência do Estado. Mas o Estado tem um papel fundamental no processo de dar as condições necessárias para que efetivamente isso aconteça”, disse Wilson Lima, ao destacar que tem mantido diálogo com o setor produtivo, por meio das Secretarias de Planejamento e de Fazenda, para discutir possíveis avanços na política de desenvolvimento econômico.

Durante a visita, o governador estava acompanhado dos titulares da Secretaria da Fazenda (Sefaz), Alex Del Giglio, e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), Jório Veiga.

Investimentos

A Videolar Innova opera duas plantas industriais de alta tecnologia no Polo Industrial de Manaus (PIM) – uma na zona oeste e outra na zona sul da capital. Somente nas linhas de filmes de polipropileno biorientado instaladas na cidade, a companhia investiu R$ 6,6 milhões desde o ano passado.

A empresa também se engajou no combate ao coronavírus, tendo mobilizado até o momento R$ 2 milhões em recursos para diversas ações no país. No Amazonas, a indústria doou à Secretaria de Saúde (Susam) 140 circuitos respiradores universais, que atuam como traqueias acopladas aos respiradores para ventilação mecânica de pacientes. O material foi encaminhado aos hospitais 28 de Agosto, João Lúcio Machado, Delphina Aziz e Nilton Lins.

A Videolar Innova doou, ainda, pratos, copos e talheres descartáveis ao projeto Prato Cidadão e a unidades hospitalares como a Fundação Hospital Adriano Jorge e o Hospital da Criança Zona Oeste, além de 1,5 milhão de tampas plásticas à Ambev e Coca-Cola para envase de água e álcool gel.





