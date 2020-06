Deputada pede e STF obriga planos a informar usuários sobre mudanças

Manaus – A deputada Alessandra Campêlo (MDB) comemorou a decisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), que na segunda-feira (8), julgaram favoravelmente à constitucionalidade lei estadual proposta pela parlamentar, que obriga operadoras de planos de saúde que atuam no Amazonas, a notificarem os usuários sobre o descredenciamento e a entrada de novos parceiros. A informação foi feita durante a sessão virtual da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) desta terça-feira (9).

Campelo comentou detalhes sobre a medida, que obriga os planos de saúde a detalharem por meio de notificações os usuários, prévia e individualmente, sobre o descredenciamento de hospitais, clínicas, laboratórios e médicos. Para ela, trata-se de de uma vitória para o povo do Amazonas.

“Isso prova que nossa Assembleia fez a lei de forma correta. A nossa procuradoria e a Procuradoria Geral do Estado (PGE) analisaram a constitucionalidade. Ficou comprovado que isso é competência concorrente a direito do consumidor e abre portas para muitas outras leis que podemos fazer aqui”, disse Alessandra.

A parlamentar acrescentou que vai repassar a Lei para a União Nacional dos Legisladores Estaduais (Unale) - entidade na qual é secretária nacional de mulheres -, e à bancada federal em Brasília, para que a norma seja replicada em todo o Brasil. “O STF validou uma lei feita pela nossa Assembleia, a qual teve uma contestação de uma associação poderosa que representa operadoras de planos de saúde de todo o país”, enfatizou Alessandra.

Sobre a lei

Proposta por Alessandra, a Lei Estadual 4.665/2018 foi ajuizada no STF pela União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde (Unidas), sob a alegação de que a norma viola o Artigo 22 da Constituição Federal, o qual prevê que compete exclusivamente à União legislar sobre direito civil e comercial. Argumentou, ainda, que o setor de operadoras de planos de saúde e o contrato de plano privado de assistência à saúde estão sujeitos à lei 9.656/98, bem como à regulamentação da ANS, como previsto a lei 9.961/00.

Para a Unidas, tanto a lei 9.656/98 quanto a RN 365/14 da ANS já trazem a regulamentação da matéria. A lei amazonense, ressalta a entidade, ao estabelecer novos e diferentes parâmetros quanto à matéria, em relação à legislação já existente, instaura um “descompasso sem precedentes” entre as normas, criando situação delicada às operadoras de saúde sobre qual delas atender.

De acordo com a Advocacia Geral da União (AGU), a lei estadual questionada, ao obrigar as operadoras de planos de saúde a notificar os usuários acerca dos descredenciamentos, bem como sobre os novos credenciados, interfere nas relações contratuais de natureza privada estabelecidas entre tais empresas e os respectivos usuários.

Relator

O relator, ministro Gilmar Mendes, ressaltou que a jurisprudência da Corte é firme no sentido de que planos de cobertura médica e assistencial se encontram, primordialmente, no campo do Direito Civil, e julgou procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade. O relator foi acompanhado pelos ministros Celso de Mello e Luís Roberto Barroso.

Voto divergente

O ministro Marco Aurélio divergiu do relator. Para ele, o texto constitucional não impede que legislação estadual venha a produzir impacto na atividade desempenhada por operadoras de planos de saúde, uma vez preservado o núcleo de obrigações assumidas em contrato.

Marco Aurélio ainda ressaltou que ao impor às empresas de planos de saúde prazo máximo para comunicarem, prévia e individualmente, e aos consumidores o descredenciamento de instituições hospitalares, laboratoriais e assemelhados, e a inclusão de novos prestadores, o legislador estadual não usurpou atribuição normativa reservada à União. Assim, votou no sentido de julgar improcedente a ação.

Voto vencedor

O ministro Edson Fachin, ao divergir do relator, observou que é preciso reconhecer que aos Estados e ao Distrito Federal é dada a competência para legislar sobre relações de consumo em geral. Para Fachin, apenas quando a norma Federal, a fim de garantir a homogeneidade regulatória, afastar a competência dos Estados para dispor sobre consumo, haverá inconstitucionalidade formal. “A União, ao concretizar a competência constitucional, editou a lei 9.656/98, a qual prevê, atualmente, no seu art. 17, a necessária comunicação ao consumidor do descredenciamento de prestadores de serviço”, disse ele, ao votar no sentido de julgar improcedente a ação.

O ministro Fachin foi acompanhado pelos ministros Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia e Rosa Weber. O voto do ministro Dias Toffoli não foi computado. O presidente do STF está de licença médica.





*Com informações da assessoria