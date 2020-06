Mulher cobra Bolsonaro sobre mortes e ele responde: 'sai daqui'

Num primeiro momento, Bolsonaro virou as costas. Diante da insistência da mulher, ele disse: "Sai daqui, que você já foi ouvida". | Foto: Divulgação

BRASÍLIA - Uma mulher, que se disse ex-apoiadora de Jair Bolsonaro, abordou o presidente nesta quarta-feira (10) na saída da residência oficial do Palácio do Alvorada e o cobrou sobre o número crescente de vítimas da covid-19 no país. Num primeiro momento, Bolsonaro virou as costas. Diante da insistência da mulher, ele disse: "Sai daqui, que você já foi ouvida".

A mulher estava em meio aos apoiadores do presidente. Ao cobrar presidente sobre as vítimas da covid-19, ela carregava um cartaz com o número de mortos por covid-19. "Nós temos hoje 38.406, exatamente, mortos por causa da Covid. Eu trouxe um cartazinho só com o número para o senhor ver. Porque não são 38 mil de estatística, são 38 mil famílias que estão morrendo nesse momento, são 38 mil pessoas que estão chorando", disse a ex-apoiadora.

O Movimento Brasil Livre postou informações sobre o caso, em sua página do facebook.

Em seguida, ela falou que votou em Bolsonaro, mas sente que ele traiu a população. "O senhor, como chefe da nação, eu votei no senhor, fiz campanha para o senhor, acho até que o senhor me conhece, viu meus vídeos, tenho um canal no Youtube. Cris Bernart, meu nome. Vim aqui com todo meu coração. E sinto que o senhor traiu a nossa população. O senhor falou que não ia fazer conchavo, está entregando cargos para o Centrão. A população morrendo. O senhor está me ignorando", completou a mulher.

Apoiadores do presidente a criticaram, condenando a fala da ex-simpatizante.

Ao ouvir as críticas, o presidente Bolsonaro virou as costas e caminhou em outra direção, mas a mulher continuou falando. Irritado, o presidente respondeu: "Se quiser falar, sai daqui, que você já foi ouvida. Cobre o seu governador. Sai daqui, tá?", disse Bolsonaro.

| Foto: