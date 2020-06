Pré-candidatos se desvinculam de cargos públicos para disputar eleição

Manaus - A pouco mais de três meses do pleito municipal, pré-candidatos que possuem cargos vinculados ao poder público, tem até o fim do mês de junho para se afastar das funções mediante renúncia, exoneração ou licença para se candidatarem ao cargo de vereador. Quem é chefe de pastas estaduais ou municipais, o prazo de quatro meses antes das eleições para concorrer a cargos majoritários encerrou no início de junho. Para se candidatar a vereador, o prazo para secretários encerrou no início de abril.

Mesmo com a indefinição sobre a data da votação por conta dos riscos da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) manteve o calendário das ações eleitorais, incluindo a desincompatibilização. As obrigações eleitorais devem ser cumpridas, mesmo se a eleição for transferida para novembro ou dezembro. O ato de desincompatibilização visa impedir que postulantes às eleições façam uso dos cargos públicos para obter vantagens.

Obrigação foi mantida mesmo se data da eleição mudar para novembro ou dezembro | Foto: José Cruz/Agência Brasil

Neste momento, não podem mais se desincompatibilizar para concorrer ao cargo de prefeito ou vice, servidores como: defensor público, delegado de polícia, dirigente sindical ou de entidades de classe, magistrado, secretários municipais e estaduais, membro do tribunal de contas. Ainda podem concorrer ao postos majoritários, funcionários públicos como: agente comunitário de saúde, agente penitenciário, assessor parlamentar, conselheiro tutelar, membro de conselho municipal, diretor de escola, médio, policial civil e professor.

Para concorrer ao cargo de vereador, o prazo já encerrou para servidores como: defensor público, delegado de polícia, dirigentes de autarquia, sindical, ou entidades de classe, magistrado, prefeito, secretários municipais e estaduais, e membro do tribunal de contas. Para concorrer ao proporcional, ainda podem se desincompatibilizar servidores como: agente comunitário de saúde, agente penitenciário, assessor parlamentar, conselheiro tutelar, membro de conselho municipal, diretor de escola pública, médico, policial civil, professor e servidor público estatutário.

Marcando de território

Em Manaus, duas exonerações publicadas nesta semana nos diários oficiais do Estado e Município, mostram que Conceição Sampaio (PSDB), ex-secretária municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) e Caroline Braz (PSC), ex-secretária de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) lançarão candidaturas para as eleições. Pela regras, as duas não podem mais sair para o cargo de vereadora.

Apesar do movimento, o governador Wilson Lima (PSC) diz que a ex-titular da Sejusc se afasta do órgão por motivos pessoais. “Não estou tratando de questão política, nem de eleição. Estou preocupado com as questões relacionados ao Covid-19. A Carol Braz se afasta por questões pessoais, por alguns projetos que ela tem”, disse.

Segundo a advogada especialista em direito eleitoral Carla Rodrigues, o afastamento pode ou não ser necessário, dependendo do cargo em que disputa. “Este procedimento deve ocorrer quatro meses antes da eleição para que estes agentes públicos se afastem de suas funções. Por exemplo, secretário de estado, dirigentes sindicais, administrativos ou dirigente de classe em geral. Já o militar só se afasta após ser escolhido em convenção partidária”, explicou a advogada.

Sem reeleição

Desde janeiro, conforme noticiado pelo EM TEMPO, o vereador licenciado William Abreu (PTB) não disputará a reeleição para a Câmara Municipal de Manaus (CMM). Abreu agora substitui Caroline Braz como titular da Sejus, que estava no cargo desde o início do governo de Wilson Lima, em janeiro de 2019. A nomeação de William foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), do dia 8 de junho.

“Assumo este compromisso com o governador Wilson Lima, com o mesmo idealismo de outrora; com os mesmos sonhos de um Amazonas melhor. O espírito público, o respeito pelo ser humano, o senso de responsabilidade são pré-requisitos para se ocupar um cargo de secretário de Estado. Estejam certos que, com fé em Deus, lutaremos com todas as nossas forças para honrar a confiança do cidadão Amazonense”, afirmou o secretário.

William Abreu também já havia declarado não ser favorável a reeleições, incluindo a própria. “Eu nunca fui favorável à reeleição. Acredito que um mandato de quatro anos do vereador seja suficiente para cumprir o que foi proposto. Estou em um momento diferente agora, existem estratégias dentro do partido para fortalecer o pleito em outros municípios do interior. Além disso, vamos dar vazão a novas candidaturas nesse pleito”, explicou.

Até o fechamento desta edição, a equipe de reportagem não conseguiu contato com Caroline Braz e Conceição Sampaio.