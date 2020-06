Excesso de impulsionamento nas redes sociais pode gerar cassação

Manaus – Em ano eleitoral, a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) que começou a mudar os comportamentos dos brasileiros a partir de março deste ano, aqueceu as pré-campanhas politicas nas redes sociais, segundo especialistas em direito eleitoral e digital. No entanto, os postulantes ao pleito municipal devem ficar atentos às resoluções do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre proibições e ao tipo de conteúdo explorado nas plataformas.

Segundo o especialista em marketing político digital Rodrigo Gadelha, a pandemia forçou o processo de inclusão digital no Brasil. “Está será a eleição mais digital da história, pois a pandemia acelerou a transformação digital no País. O whatsapp cresceu 76% durante o período de crise. Instagram e facebook, obtiveram crescimento de 50% no tempo de uso. Isso foi um processo de digitalização forçada, visto que o próprio governo federal lançou um aplicativo para solicitação de auxílio financeiro”, explica.



O especialista alerta que os pré-candidatos, conforme o TSE, não podem usar de recurso próprio como salários e comissões para fazer doações, mas que podem impulsionar seus conteúdos na web, tomando cuidados com excessos. Segundo ele, está liberado participar de ações de entidades filantrópicas, de organizações sem fins lucrativos e fazer as suas publicações em campanhas nas redes sociais, mas não pode abusar do poder econômico.

Rodrigo Gadelha diz que o TSE não estipula um limite para o abuso de poder econômico, mas já tem casos de políticos que perderam o mandato pelo excesso | Foto: Reprodução

“Os pré-candidatos devem se alertar para a quantidade investida. O TSE não estipula um limite, sobre o que considera ser abuso de poder econômico. Mas, cito o exemplo da ex-senadora do Mato Grosso Selma Arruda, que em 2019, foi cassada por excesso de investimento na pré-campanha. Houve uma denúncia, de que a então candidata, teria usado R$1,5 milhão para impulsionamento nas redes, comprovado, ela teve o mandato cassado pelo tribunal regional”, comenta.



Dar voz



Sobre estratégia política, Gadelha diz que o eleitor tem demostrado que quer ver cada vez menos ver os políticos e está mais interessado em ações de melhoria social e deseja ser mais ouvido. “Políticos que dão mais voz ao eleitor e participar do cotidiano das pessoas, mesmo que à distância, procurando compreender a rotina dessas pessoas, especialmente aquelas que foram mais atingidas pela pandemia estão ganhando mais espaço. A humanização em si, tem ganhado ganhando mais força nas redes”, pondera.

Gadelha ainda ressalta que, para um pré-candidato, lançar seu nome em meio à pandemia, pode gerar um sentimento de antipatia pela população, e que os gatilhos mentais de exemplo e generosidade reais tendem a ganhar a audiência do público das redes. “Vamos falar daquelas postagens: ‘compre do pequeno’. Todo mundo fez, mas se você não dá exemplo, as pessoas não acreditam. Quem realmente fez um pedido do lanche do bairro? Gravar em vídeo? Mostrou que apoia de fato um pequeno negócio? Essas atitudes, geram identificação. Quem fez isso, explodiu. A dica é mais eleitor, menos política. As pessoas estão mais generosas, pensando mais no outro, mais sem aquele apelo de assistencialismo”, completa.



O especialista diz que a participação de influenciadores durante o período de pré-campanha sempre foi permitida e que durante as eleições, eles poderão ser protagonistas. “Observamos que figuras como Felipe neto e Anitta agora falando de política. Isso por que, as pessoas perceberam que política afeta a vida de todos. A pandemia fez as pessoas mudarem a forma de pensar, de olhar as decisões políticas de outra forma. De pensar a valorização da qualidade de vida, que está diretamente ligada com o contexto político nacional e regional”, defende.



Termos legais



Para o advogado e especialista em Gestão, Políticas Públicas e Direito Eleitoral, Lúcio Costa, a restrição dos recursos de divulgação de candidaturas por meio de impressos mostra a evolução do Direito Eleitoral, que ampliou a segurança jurídica dos processos eleitorais, por meio da regulamentação das possibilidades de propaganda no período de pré-campanha.

“Desta forma, passou a ser possível realizar com maior precisão a distinção das situações em que há exercício legítimo do direito de divulgação de pré-candidaturas, daquelas situações em que se tem a existência de campanha eleitoral antecipada – a qual segue vedada e sujeita a sanção”, explica o especialista.



De acordo com Costa, não configuram propaganda eleitoral antecipada, as publicações que não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos. “E os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, como a participação de filiados e partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na Internet. Bem como encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado”, diz.



O especialista alerta que, antes do início do processo eleitoral, somente os partidos políticos poderão realizar pagamentos das despesas realizadas no período de pré-campanha. Segundo ele, os gastos realizados no período de pré-campanha, devem ser registrados na contabilidade do partido sendo prestadas contas por ocasião da prestação de contas da agremiação.



“Convém recordar que os partidos prestam tanto, contas partidárias quanto, apresentam ao Juízo Eleitoral contas dos valores arrecadados e gastos nas campanhas eleitorais. E que os gastos relativos a pré-campanha, sendo realizados a expensas dos partidos deverão ser contabilizados exclusivamente na prestação de contas partidária e, não por ocasião de serem apresentadas as contas das candidaturas”, explica Costa.