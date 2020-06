Alessandra Campêlo acompanha entrega de leitos de UCI em Borba

Os equipamentos irão auxiliar no tratamento de pacientes mais graves da Covid-19 no município. | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - Nesta segunda-feira (15), a deputada estadual Alessandra Campêlo (MDB) esteve no município de Borba, localizado na calha do Rio Madeira, para acompanhar o secretário executivo de Atenção Especializada ao Interior da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam), Cássio Espírito Santo, durante a entrega de dois leitos da Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) no Hospital Vó Mundoca.

Os equipamentos irão auxiliar no tratamento de pacientes mais graves da Covid-19 no município.

O deputado estadual Roberto Cidade (PV) também acompanhou a entrega dos equipamentos. O Governo do Estado enviou, ainda, 200 testes rápidos para Covid-19 ao município, que nesta segunda-feira tinha 360 casos confirmados e 16 óbitos.

“Os leitos são equipados com respiradores e monitores. Além disso, a equipe médica passou por uma capacitação para manuseá-los. É importante ressaltar que desde o início da pandemia o Governo do Estado tem atuado junto a todos os municípios do interior, enviando constantemente medicamentos, insumos e Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), além de testes rápidos para detectar o vírus”, explicou a parlamentar.

Alessandra destacou, ainda, o pagamento de duas parcelas do Fundo de Fomento, Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI) ao município de Borba, que somaram mais de R$800 mil.

O secretário executivo destacou a importância dos equipamentos para o interior. “Esses equipamentos são de extrema importância agora e serão um legado para o município pós-pandemia. Borba é sub-polo na região do Rio Madeira e poderá atender a região com qualidade”, disse.

* Com informações da assessoria

Leia tambem:

Alessandra Campelo explica ingresso de mandado de segurança na Aleam