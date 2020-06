João Barroso é empossado no Ministério Público de Contas do AM

O procurador de Contas João Barroso de Souza assumiu, nesta segunda (16), o comando do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Amazonas (MPC/TCE-AM). | Foto: Ana Cláudia Jatahy

MANAUS (AM) - O procurador de contas João Barroso de Souza foi empossado, nesta quarta-feira (17), para o comando do Ministério Público de Contas (MPC) junto ao Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM). Ele foi reconduzido pelo governador Wilson Lima para comandar o MPC pelo biênio 2020/2022.

Posse

A solenidade de posse, totalmente virtual e transmitida, ao vivo, pelas redes sociais do TCE-AM, foi conduzida pelo presidente da Corte de Contas, conselheiro Mario de Mello. “Penso que uma das maiores alegrias que um servidor público pode obter ao longo de sua carreira profissional é quando seu trabalho é reconhecido. Trabalhamos muito duro desde quando assumimos a Procuradoria-Geral em 2018. Com muita seriedade, compromisso, imparcialidade, ética e muito equilíbrio. Nesses dois anos podemos concretizar vários projetos”, disse o procurador-geral João Barroso ao ressaltar que dará continuidade às ações iniciadas visando dar ainda mais transparência aos gastos públicos.

Colegiado - Yara Lins



Em nome do colegiado da Corte de Contas, a conselheira Yara Lins dos Santos parabenizou o procurador João Barroso pelo trabalho à frente do MPC. “Vossa excelência possui todas as condições técnicas para continuar a desempenhar o trabalho que lhe está sendo confiado. Sempre atento às questões de trabalho, destaca-se pela técnica apurada que conduz os processos e pela gentileza no trato com as pessoas”, afirmou a conselheira Yara Lins dos Santos.

Wilson Lima -Governador do Amazonas

O governador do Amazonas, Wilson Lima, destacou a capacidade de interlocução de João Barroso com outros órgãos do Estado. “Ocupar nesse momento, um cargo público, de chefia, é desafiador. É necessário se ter uma clara visão do momento pelo qual estamos passando, de conturbação em nosso país. Eu reconheço essas qualidades no procurador João Barroso. Ele está sendo reconduzido pela sua competência, capacidade de gerir o MPC e habilidade de interlocução com os órgãos", disse o governador Wilson Lima.

Formação



Formado em direito pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam), o procurador João Barroso tem vasta experiência no direito público. Pós-graduado em direito tributário pela Universidade de Santa Catarina, imobiliário e administrativo.

Antes de ingressar no Ministério Público de Contas junto ao TCE, onde passou em 1º lugar no concurso público, atuou como procurador do estado de Roraima, cargo também ocupado após aprovação em concurso.Ele trabalhou, ainda, como escrivão no Tribunal de Justiça do Amazonas e como auxiliar de serviços de Apoio, aprovado em 5º e 2º lugares, respectivamente. Foi professor de direito civil em cursos preparatórios.

