PCdoB pode ter reviravolta em Manaus com indicações de pré-candidatos

MANAUS - A movimentação dos partidos políticos para o pleito em Manaus já está a todo vapor. Depois do Patriota indicar o nome do Coronel Alfredo Menezes, chega a vez do Partido Comunista do Brasil indicar oficialmente quem será o escolhido para representar a sigla no embate com o maior número de prefeituráveis da história amazonense.

Segundo os bastidores da política, a escolha do nome do cabeça de chapa pode ter uma reviravolta. A expectativa é pela indicação do mais novo filiado do partido, o advogado Marcelo Amil , que chegou com honrarias no PCdoB e tem grandes chances de ser o candidato majoritário por ter apoio dos filiados e de importantes lideranças regionais.



A indicação dele vai depender da base do partido, que vai decidir por indicá-lo ou manter o nome do ex-deputado Francisco Balieiro - que havia sido anunciado em março deste ano como o possível candidato. A decisão, entretanto, deve ficar para os últimos momentos, já que há pressão dentro da sigla para que o PCdoB escolha um nome com maior projeção e possibilidade de crescimento.

Marcelo Amil foi pré-candidato pelo PMN

Marcelo Amil, que foi pré-candidato pelo Partido da Mobilização Nacional (PMN), trouxe para o PCdoB mais de 50 pessoas que migraram da antiga sigla. Além disso, o advogado mantém uma boa comunicação com os seguidores nas redes sociais e tem ganhado o gosto popular. A possibilidade de uma dobradinha Amil & Balieiro também não é descartada.

"Dirigindo um grêmio estudantil, eu e meus amigos, com quem sempre marchei, fizemos uma escola melhor. Dirigindo a união municipal de estudantes, eu e meus companheiros mantivemos viva a voz dos estudantes. Agora chegou a hora de propor, de debater e de apontar as soluções pra Manaus. Nesta quinta, eu e o Francisco Balieiro seremos apresentados como os pré-candidatos do partido à Prefeitura de Manaus. Que tenhamos a sabedoria para apontar os melhores caminhos, reafirmando sempre os valores que até aqui nos conduziram. Respeito às diferenças, valorização do trabalhador, valorização do servidor público, geração de emprego e renda, e principalmente, de compromisso com oferecer qualidade de vida para o povo de Manaus", disse Amil nas redes sociais.

Já Francisco Balieiro foi mais modesto nas palavras ao divulgar o evento de pré-candidatura. "Amanhã será o lançamento de de minha pré-candidatura a Prefeito de Manaus, juntamente com o colega Advogado Marcelo Amil. Um abraço para todos".

Eventos

Antes do anúncio oficial da pré-candidatura, nesta quinta-feira (18), o presidente do PCdoB do Amazonas, Eron Bezerra, realiza ainda uma reunião a portas fechadas com a militância do partido. O encontro da base vai reunir os filiados que atuam em distritais e movimentos sociais para elaboração de propostas e também vai traçar novos caminhos para o pleito eleitoral deste ano.

Ainda no encontro, que contará com a participação da senadora Vanessa Grazziotin, será realizado um debate sobre a atuação do partido em oposição ao campo da direita, seguido de uma palestra sobre o uso das mídias sociais durante a campanha.

Já o lançamento das pré-candidaturas à Prefeitura de Manaus, que acontece às 19h, será retransmitido pelas redes sociais da sigla e aberto à imprensa amazonense. Para evitar a aglomeração de pessoas por conta do novo coronavírus, o partido optou por criar uma sala de virtual pelo App Meet.

