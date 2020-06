PP não será ‘barriga de aluguel’ nas eleições, afirmam " Irmãos Lins"

Manaus - Estruturado em todos os 62 municípios do Estado, o Progressistas (PP) participará das próximas eleições municipais como protagonista, garantiram os irmãos deputados Átila e Belarmino Lins, respectivamente presidente estadual e secretário-geral da legenda no Amazonas. “Que fique bem claro, o PP não será barriga de aluguel nas eleições 2020”, disse Átila ao abrir, na manhã desta sexta-feira (19), a primeira reunião virtual do partido, pelo sistema de videoconferência, com os pré-candidatos progressistas à Câmara Municipal de Manaus (CMM).

Na mesma linha de Átila, o deputado estadual Belarmino reforçou: “De fato, não seremos barriga de aluguel, seremos como os gladiadores romanos. Os progressistas vão competir, mas vão competir para vencer”. Na videoconferência, que contou com as presenças de vários pré-candidatos, dentre os quais o ex-atleta medalhista olímpico Sandro Viana, Átila e Belarmino, juntamente com o presidente do Diretório Municipal, George Lins, prestaram informações e esclarecimentos sobre as eleições.

Átila disse ainda que o Senado deve votar na próxima semana pela nova data da eleição | Foto: Divulgação

Respondendo a interpelações, Átila informou que a batalha de votos deste ano será atípica devido a pandemia do coronavírus, obrigando os progressistas a planejarem com rigidez suas ações para o período pré-convencional e para a corrida posterior de convencimento dos eleitores. Segundo ele, o PP possui o terceiro maior tempo de TV entre os partidos que participam do processo eleitoral e terá que saber aproveitar a vantagem.

Defensor do atual calendário eleitoral, Átila disse aos postulantes à CMM não serem definitivas as datas de 15 e 29 de novembro para a realização das eleições. Explicou que o Senado deverá votar na próxima semana uma PEC (Proposta de Emenda Constitucional) que determina o adiamento do processo.

“Tudo pode acontecer, a PEC poderá ser aprovada ou não, e de repente as restrições a que todos deveriam obedecer se as eleições permanecessem marcadas para 4 de outubro poderão ser as mesmas que os partidos terão que cumprir se a corrida às urnas for transferida para novembro”, informou o presidente da legenda.

Sobre as convenções, Átila destacou que, se a PEC passar no Congresso, as convenções partidárias ocorrerão 41 dias após 20 de julho, até o final de agosto. E depois, advertiu o parlamentar, os candidatos terão que se adaptar às novas formas de buscar votos, tendo em vista a impossibilidade de comícios por conta da pandemia da covid-19 e em respeito às regras de prevenção recomendadas pela OMS (Organização Mundial da Saúde).

Na videoconferência, o secretário progressista Belarmino Lins também preveniu os pré-candidatos com relação à pré-campanha eleitoral e ressaltou que o PP é hoje um partido forte, com três deputados na Assembleia Legislativa, ele próprio e os colegas Álvaro Campelo e Mayara Pinheiro, além do vereador Marisson Roger na CMM.

Em breve histórico do partido, Belarmino frisou que quando ele e Átila assumiram o Progressistas, em julho de 2019, a legenda estava estruturada em apenas três municípios: Careiro da Várzea, Coari e Canutama. Hoje, o PP é um partido consolidado nos 62 municípios do Estado. “Agora, vamos para frente, vamos crescer, vamos ser protagonistas na disputa pela Prefeitura de Manaus, vamos aumentar nossa força na Câmara Municipal de Manaus, onde vamos ter chapa cheia, e nas prefeituras e Câmaras interioranas”, enfatizou.

Belarmino informou que o partido está atento para os mínimos detalhes quanto à burocracia das documentações visando o registro de candidaturas junto ao Tribunal Regional Eleitoral. E aconselhou o uso do aplicativo Whatsapp e das redes sociais na pré-campanha, relevado as normas da OMS e evitando aglomerações.

Em apoio às colocações do secretário-geral, o presidente do Diretório Municipal do PP, George Lins, chegou a parafrasear o líder negro Martin Luther King para conclamar os pré-candidatos à luta política. “O que me preocupa não é nem o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética... O que me preocupa é o silêncio dos bons”, disse ele, citando Luther King. Disse que 2020 é um ano de desafios e que o PP está pronto para vencer. “Vamos lutar com sangue nos olhos”, destacou, assegurando ainda que o PP está organizado para prestar assistência técnica aos pré-candidatos. Por conta da pandemia, que proíbe aglomerações, George pediu “muito cuidado com a pré-campanha”, apelando a todos para usarem rigorosamente as redes sociais, inclusive as páginas do partido no Instagram (ProgressistasAM11) e no Facebook (ProgressistasAM).

Participaram da videoconferência, além do vereador Marisson Roger, os postulantes à CMM Sandro Viana, Ernandes Herculano, Bruno do Gás, Keno Gleisson, Anderson Colares, Professor Éric Brandão, Galaxy J2 Core, Jucineia, Hélio, Magdiel, Ângelo Costa e Nonato Aguiar, dentre outros.





*Com informações da assessoria