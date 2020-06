Acervo do AM com todas as ações de combate ao Covid-19 é lançado

Governador Wilson Lima e o diretor-presidente da Imprensa Oficial, Mário Aufiero | Foto: Yraq Lima

Manaus - A Imprensa Oficial do Estado do Amazonas (IOA) lança um compêndio reunindo todas as leis, decretos e ações tomadas pelo Governo do Amazonas referentes ao combate à disseminação da Covid-19. Ocorreu na manhã desta segunda-feira (22), na Casa Civil do Governo do Estado, em um encontro entre o governador Wilson Lima e o diretor-presidente da Imprensa Oficial, Mário Aufiero. Tendo como objetivo produzir um material especial das decisões governamentais acerca do novo coronavírus para facilitar a consulta a qualquer um que interessar.

O compêndio faz parte do Projeto Legisla-AM da IOA, que oferece um serviço digital de pesquisa sobre a legislação do Estado do Amazonas publicada no Diário Oficial do Estado.

Qualquer pessoa pode ter acesso ao compêndio, que está disponível no site www.imprensaoficial.am.gov.br . A primeira publicação foi no dia 16 de março de 2020, e o compêndio vai ser constantemente atualizado, sempre disponível para download grátis

Com este compêndio, a IOA pretende ir além de sua designação original de publicar os atos do Executivo Estadual no Diário Oficial do Estado. Trata-se de um documento histórico para a atual e para futuras gerações, por meio do qual a autarquia dá um passo além na sua contribuição junto à sociedade amazonense, com a proposta de contribuir com os diversos setores da sociedade para os quais a referência histórica se apresenta como fundamental.





