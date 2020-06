Plataforma auxilia prefeituras com atualização de dados da Covid-19

Especialistas em direito público da Conam desenvolveram um manual para auxiliar as prefeituras em relação às ações administrativas | Foto: Divulgação





Amazonas - Uma plataforma com dados atualizados da evolução de casos da Covid-19 no país pode ser utilizada pelas prefeituras para que atualizem diariamente em seus próprios sites as informações sobre a doença no município. Na ferramenta disponibilizada gratuitamente pela Conam (Consultoria em Administração Municipal), basta apenas copiar o URL referente ao município e criar um link de acesso no próprio site. Onde estão separados por Estado, município ou macrorregião tendo as informações extraídas do site do Ministério da Saúde.

Ainda sobre o tema, especialistas em direito público da Conam desenvolveram um manual para auxiliar as prefeituras em relação às ações administrativas para o enfrentamento da Covid-19. O manual pode ser acessado gratuitamente por qualquer interessado no site da consultoria ( https://www.conam.com.br ).



Disponibilizado desde o final de março, o material é atualizado semanalmente. "Muitos municípios não têm acesso a informações relevantes e precisam se cercar de orientações seguras para garantir uma administração eficiente. Que, juntos, possamos combater essa pandemia", diz Douglas Rodrigues Caetano, diretor da Conam.

Sobre a Conam - No mercado há 40 anos, a Conam - Consultoria em Administração Municipal conta com uma equipe de mais de 200 colaboradores e profissionais altamente qualificados. A empresa atende atualmente a mais de 120 entidades governamentais entre Prefeituras, Autarquias, Fundações e Câmaras Municipais nos Estados de São Paulo e Minas Gerais.

