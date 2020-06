Unidades de saúde recebem totens com distribuição de álcool em gel

Doação dos totens para dispensa de álcool gel | Foto: Segeam

Manaus - A Associação Segeam (Sustentabilidade, Empreendedorismo e Gestão em Saúde do Amazonas) doará às unidades da rede pública de saúde do Amazonas, 18 unidades de totens dispensers de álcool gel 70% antisséptico. Eles ajudarão na prevenção à Covid-19 e mitigação de seus impactos na rede SUS e segundo a presidente da instituição, enfermeira Karina Barros, os primeiros itens foram entregues nesta semana, ao Serviço de Pronto Atendimento Danilo Corrêa (Cidade Nova, zona Norte), e às maternidades Ana Braga (zona Leste) e Nazira Daou (Zona Norte).

Os totens possuem um sistema de dispensação do produto que deve ser acionado na base, com a ajuda dos pés, evitando o contato direto com as mãos. A idéia foi pautada em recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS) e de demais autoridades da área, as quais apontam que uma das formas de se minimizar o contágio do Covid-19 (vírus SARS-COV-2) é o uso do álcool etílico 70% em forma de gel para assepsia das mãos e higienização de superfícies e objetos.

Em fevereiro deste ano, o presidente do Conselho Federal de Química (CFQ), José de Ribamar Oliveira Filho, emitiu nota reforçando que o álcool etílico (etanol) é um eficiente desinfetante de superfícies/objetos e antisséptico de pele. "Para este propósito, o grau alcoólico recomendado é 70%, condição que propicia a desnaturação de proteínas e de estruturas lipídicas da membrana celular, e a consequente destruição do microrganismo”.

No âmbito do SUS, a utilização do produto é considerada essencial, pois é nas unidades de saúde que os profissionais ficam expostos a vírus e bactérias, diariamente, e o álcool ajuda a evitar contágios em todos os setores da assistência.

Unidades a serem beneficiadas com a doação:

- Maternidade Nazira Daou

- Maternidade Ana Braga

- Instituto da Mulher dona Lindu

- Maternidade Balbina Mestrinho

- Maternidade Chapot Prevost

- Hospital e Pronto Socorro João Lúcio

- Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto (serão 2 unidades)

- Hospital e Pronto Socorro da Criança Zona Sul

- Hospital e Pronto Socorro da Criança Zona Leste

- Hospital e Pronto Socorro da Criança Zona Oeste

- Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo

- Policlínica PAM Codajás

- Policlínica PAM Gilberto Mestrinho

- Policlínica Zeno Lanzini

- Policlínica e SPA Danilo Corrêa

- Policlínica José Lins

- Lar Residencial Terapêutico Rosa Blaya (SRT)





