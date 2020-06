Vídeo: vereador é flagrado cheirando calcinha durante sessão on-line

O vereador Ditinho do Asilo (PSC) é representante da Câmara de Bragança Paulista, interior de São Paulo | Foto: Reprodução

O vereador Ditinho do Asilo (PSC), representante da Câmara de Bragança Paulista, interior de São Paulo, foi flagrado pela câmera do próprio computador, durante a chamada de vídeo para a sessão parlamentar da cidade, cheirando uma calcinha comestível. O fato aconteceu no na última terça-feira (23).

Devido a pandemia, a Câmara de Bragança Paulista decidiu manter as sessões de trabalho, no entanto, de forma virtual, através de chamada de vídeo. Na sessão ordinária durante a fala de uma vereadora sobre cortes de árvores na cidade, Diltinho, aparece manuseando uma calcinha vermelha, abre a peça a frente do rosto e em seguida, a cheira.

O vereador explicou a portais de noticias que ele estava em seu gabinete no momento da sessão, quando recebeu um pacote de presente enviado por um amigo e que desativou o microfone da chamada de vídeo com os demais vereadores. Segundo ele, achou que a câmera, também havia sido desativada.

"Foi uma infelicidade pela minha falta de prática com essa coisa de tecnologia. Eu usava uma camiseta rosa e, para brincar, um amigo me mandou essa calcinha. Era um item desses de sexy shop, que é comestível. Por isso cheirei. Eu tenho família. Isso era só uma piada que, por ingenuidade minha, virou pública", comentou Ditinho ao portal G1.





