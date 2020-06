Elton confirma pré-candidatura a prefeito de Nova Olinda do Norte

Manaus - Com declarações de aptidão nas mãos, expedidos pelas esferas federal, estadual e eleitoral, o consultor de vendas e ativista político Elton Miranda (Avante) confirmou a sua pré-candidatura a prefeito da cidade de Nova Olinda do Norte, para as eleições municipais deste ano. O anúncio foi feito pelas redes sociais, para evitar aglomerações diante dos riscos de contaminação do novo coronavírus.



A pré-candidatura de Elton Miranda já havia recebia com a aprovação do presidente diretório estadual do Avante no Amazonas, o ex-governador David Almeida, em janeiro deste ano, antes da chegada da pandemia no Estado. “Falamos no começo deste ano que o Elton é um dos exemplos do projeto que estamos construindo no Avante pelo Amazonas. O partido não será terceirizado. Vamos ser protagonistas e a candidatura dele faz parte desse projeto”, afirmou David Almeida.



Elton Miranda, que é presidente do diretório municipal do Avante em Nova Olinda do Norte, ao confirmar a sua pré-candidatura a prefeito do município, disse que quem almeja ser representante de uma cidade não basta querer, tem que mostrar a sua situação jurídica, a fim de dar as garantias de que o povo precisa.



“Quem quer ser representante de um povo tem que mostrar não só a sua intenção e suas ações, mas a sua situação jurídica também (...). Afirmo que estou apto a disputar a eleição sem ser uma ameaça para o nosso município e aos nossos conterrâneos novolindenses”, disse o pré-candidato a prefeito, na sua rende social, ao mostrar todas as certidões de aptidão, em todas esferas jurídicas eleitorais.



Nos últimos anos como ativista político, Miranda tem acompanhado os trabalhos da atual gestão do município e, diante dos problemas que começou a notar, viu que estava na hora de dar outra opção aos novolindenses. Além de buscar apoio com o ex-governador David Almeida, ele reuniu forças políticas do município, a fim de garantir o apoio para a corrida eleitoral deste ano.



“O nosso município, com o potencial que tem, tem visto nos últimos anos o quanto é prejudicial uma gestão de baixa qualidade na prefeitura. Um município como o nosso precisa de mudança e as forças políticas que estão reunidas conosco vão propor esse diferencial para os nossos irmãos da nossa amada cidade de Nova Olinda do Norte”, afirmou Elton Miranda.





