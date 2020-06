Ministro destaca avanços nos aeroportos e portos do interior do AM

Manaus - O acesso seguro dos cidadãos aos municípios amazonenses - uma das demandas frequentes do senador Eduardo Braga (MDB) junto ao Governo Federal - tem registrado avanços, segundo o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Em live transmitida na quarta-feira (24), pelas redes sociais do parlamentar, o titular da pasta destacou uma série de empreendimentos já em andamento ou prestes a serem iniciados.



Questionado sobre melhorias na aviação regional, o ministro informou que, a partir de julho, serão retomados voos para o interior, assim como os projetos de execução da Comissão de Aeroportos da Região Amazônica (Comara), vinculada à Força Aérea Brasileira (FAB), em Boca do Acre, Maraã, Lábrea, Manicoré, Barcelos, Carauari, Parintins e Coari.

Em Coari, segundo Freitas, haverá uma “remodelagem completa”, que contará com R$ 65 milhões de investimento, um dos maiores aportes já registrados na aviação regional do país. “Iniciamos um transporte grande de material para a região. Será um novo aeroporto, com intervenção em pista, pátio e terminal”, detalhou.



Itacoatiara e Maués também terão aeroportos modernizados, afirmou o ministro. “Uma das nossas linhas de ação é passar para a Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária) a responsabilidade pelo projeto de engenharia dessas unidades para ganharmos tempo e usarmos com mais velocidade os recursos do FNAC (Fundo Nacional de Aviação Civil)”, explicou.



Portos



Na área portuária, o ministro revelou que foi liberado, nesta semana, um flutuante para atender os usuários do município de Lábrea enquanto o processo para a construção do porto definitivo é encaminhado. A demanda foi apresentada a Freitas por Eduardo, pelo deputado federal Átila Lins (PP/AM) e pelo prefeito Gean Barros.

“Lábrea estava sem condições de operar com um terminal de madeira apodrecido. Esse porto será estratégico para a região do Médio e Alto Purus, pois terá como uma das funções abastecer Pauini, Canutama e até mesmo Boca do Acre”, disse o senador amazonense.



Na ocasião, Eduardo agradeceu a conclusão do porto na comunidade Vila Amazônia, em Parintins, e os avanços para a construção de uma unidade portuária em Barcelos, cuja licitação já foi concluída sob a supervisão do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes).



Empenho



Ainda na live, Freitas salientou o empenho do parlamentar amazonense para destravar as obras dos portos e aeroportos do interior do Estado, além das intervenções necessárias à BR-319, que liga Manaus (AM) a Porto Velho (RO).

“O senhor tem brigado muito pela infraestrutura do Amazonas. Tem vindo várias vezes ao ministério, sempre trazendo pleitos e buscando soluções. Temos feito um bom trabalho em conjunto e conseguido resolver uma série de problemas”, afirmou Tarcísio, que morou ao longo de seis anos no Estado e participou ativamente da construção do gasoduto Urucu-Coari-Manaus como oficial do Exército. “O Amazonas deve se orgulhar da sua bancada no Congresso, em especial da sua atuação”, completou.



Eduardo ressaltou que a experiência do ministro na Amazônia tem sido fundamental para dar agilidade às obras e aos empreendimentos da pasta na capital e nas demais cidades amazonenses. “A vantagem do ministro Tarcísio, em relação aos antecessores, é que ele conhece a realidade do interior da Amazônia. Ele consegue sentir o sofrimento do cidadão diante da falta de itens essenciais, como um porto”, disse o senador.





