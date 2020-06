Pré-candidatos apresentadores de TV e rádio deixam programas hoje (30)

Manaus – Ainda sem uma definição na Câmara dos Deputados sobre o texto que muda a data da eleição municipal deste ano, aprovado na semana passada pelo Senado, os pré-candidatos que apresentam de programas de TV e rádio devem se afastar da função a partir desta terça-feira (30). Sem a aprovação do texto pelos deputados federais e a promulgação pelo Congresso Nacional, as datas do calendário eleitoral seguem sem alteração.

Na última terça-feira (23), o Senado aprovou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC), que adia as eleições municipais deste ano, em razão da pandemia do novo coronavírus, para o mês de novembro. Pelo texto aprovado por 67 votos a oito, no primeiro turno e por 64 votos a 7 no segundo turno, as eleições devem ser adiadas para o dia 15 de novembro (1° turno) e 29 de novembro (2° turno).

Sob a pressão de prefeitos de todo o país que pleiteiam a prorrogação dos seus mandatos até 2022, a PEC segue em andamento na Câmara dos Deputados. Mesmo diante deste cenário, o deputado federal Marcelo Ramos (PL) acredita que a votação deve ocorrer ainda nesta semana, caso as negociações internas no Poder sejam fechadas.

“As eleições serão adiadas desde que seja aprovado o resgate do programa partidário, que permite os partidos realizarem a divulgação das ideologias das siglas e seus objetivos. Além do resgate, é preciso que seja aprovado a reposição dos orçamentos dos municípios pelo governo federal. Com as aprovações, o adiamento das eleições pode acontecer”, analisa.

Já o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse nesta segunda-feira (29), que um acordo para votar a PEC na casa ainda está longe de acontecer. "É importante que a Câmara tome a sua decisão. Estamos dialogando para construir o apoio necessário, até a unanimidade, para que a gente possa votar, mas ainda estamos longe disso. A nossa intenção é, com diálogo, chegar até quarta-feira (1º) a uma solução para esse problema”, destacou.

Analógico e digital

De acordo com o cientista político Jack Serafim a lei de desincompatibilização de programas de TV e rádio é destinada apenas para programas veiculados nestes meios, o que resguarda apresentadores de plataformas da internet, como Youtube e Facebook, por exemplo.

“A Lei 9.504 prevê somente que os apresentadores destes veículos (TV e rádio) se desincompatibilizem de suas funções, logo fica dispensado os apresentadores de programas na web, assim como escritores de artigo que podem continuar em suas funções”, explica Serafim.



O cientista político ressaltou ainda que os candidatos que não cumprirem o regulamento de desincompatibilização estão sujeitos ao pagamento de multa e ao impedimento de concorrer às eleições municipais.

Como forma de evitar conflitos e complicações em sua candidatura, o pré-candidato a vereador pelo partido Avante Willace Souza, que apresenta o programa Canal Livre pela plataforma Youtube e Facebook, afirmou que deixará a apresentação a partir desta terça-feira (3). A apresentação ficará com seus tios Fausto Souza e Carlos Souza.

"O programa deve correr normalmente na web, sem a minha presença na apresentação. Foi uma decisão minha para que não exista nenhum conflito ou associação prejudicial a minha imagem. Vou seguir comentando sobre política e fazendo as minhas cobranças nas minhas redes sociais, pois eu acredito que muita coisa precisa mudar. Por isso, estou caminhando nessa missão”, afirma.

Quem também deixa a apresentação de televisão é o vice-prefeito, Marcos Rotta (DEM), que é pré-candidato a prefeito de Manaus, nas eleições deste ano. Desde o ano passado, o vice-prefeito resgatou o programa “Exija seus direitos”, na TV Band, que estava engavetado.

“O programa não será suspenso. Quem deve apresentar o programa em meu lugar é o Claudio Rosas (jornalista). Embora eu seja político, o programa não possui o mesmo viés. Ele se tornou uma forma de auxiliar a população a buscarem os seus direitos como consumidores. Eu saio para cumprir calendário eleitoral e o programa continua no ar com a sua importância”, diz.

Caso a PEC de adiamento das eleições seja aprovada na Câmara dos Deputados, os pré-candidatos estão autorizados a seguirem apresentando os programas até o dia 15 de agosto, de acordo com novo calendário eleitoral.

