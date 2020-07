Governo Federal assina plano para pessoas com deficiência

O governo federal lança hoje (06) o Plano de Contingência para Pessoas com Deficiência | Foto: Divulgação

Brasil- O governo federal lançou nesta segunda-feira (6) o Plano de Contingência para Pessoas com Deficiência. O projeto visa mitigar o impacto socioeconômico das medidas adotadas durante a pandemia de Covid-19 na vida de pessoas com necessidades especiais. O objetivo é beneficiar 45 milhões de brasileiros que possuem algum tipo de deficiência. O evento aconteceu no Palácio do Planalto, onde o decreto que cria o plano é assinado

A iniciativa conta com o apoio do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Ministério da Saúde, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, Ministério das Comunicações, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Ministério da Economia, Ministério da Defesa e Casa Civil. O evento contou com os ministros de cada pasta e a primeira dama, Michele Bolsonaro, todos usavam máscaras.

Leia mais:

Governo Federal inclui leite no Programa de Aquisição de Alimentos

Auxílio emergencial: qual a solução para a extrema pobreza do Brasil?