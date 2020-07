Assembleia Legislativa aprova suspensão das férias do meio do ano

Manaus - Os deputados da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) aprovaram, nesta terça-feira (7), a suspensão do recesso parlamentar do meio do ano, que contempla as propostas dos deputados Belarmino Lins (Progressistas), Joana Darc (PL) e João Luiz (Republicanos). O Parlamento estadual segue agora o exemplo da Câmara Municipal de Manaus (CMM) que aprovou no dia 15 de junho a suspensão do recesso parlamentar, em razão do enfrentamento a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).



Em sessão híbrida, o plenário da Aleam aprovou e medida por 14 votos a 7, o que suspendeu o recesso que aconteceria de 17 a 31 de julho. Em razão da pandemia do novo coronavírus (covid-19), que ainda causa transtornos à saúde da população amazonense, principalmente no interior do Estado, Belarmino ressaltou que o Parlamento estadual “acerta em se manter ativa em julho, sem fechar as portas, continuando suas atividades plenárias em respeito às demandas do momento”.



A Assembleia Legislativa agora se iguala também ao Congresso Nacional, que também já suspendeu o recesso previsto para este mês, mantendo, de forma híbrida, as atividades da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. “Sem descanso, durante todo o mês de julho prosseguiremos nossas ações parlamentares cumprindo o nosso dever de legislar sobre matérias de especial relevância, em favor da população do Estado, neste momento de luta contra o coronavírus”, comenta Lins.



Na avaliação de João Luiz, a decisão do Plenário atende aos anseios da população amazonense que requer, neste momento, uma atuação mais eficaz e célere por parte do Parlamento estadual. “O recesso no meio do ano seria imprudente, uma vez que o momento exige um esforço concentrado em prol do Estado do Amazonas e, principalmente, da população amazonense”, justifica o parlamentar.



Para o republicano, os trabalhos do Poder Legislativo, suspensos de forma presencial desde o dia 19 de março, foram prejudicados e a suspensão do recesso impedirá que votações de projetos importantes sejam adiadas para agosto.



“Os trabalhos da Casa Legislativa são essenciais e, devido às circunstâncias impostas pela pandemia, o Poder Legislativo deve manter suas atividades para seguir com a tarefa de legislar, transformando em leis as demandas da sociedade, além de cobrar a aplicação de medidas e fiscalizar, de forma permanente, a aplicação dos recursos públicos por parte do Governo e demais órgãos da administração”, avalia João Luiz.





*Com informações das assessorias