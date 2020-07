PL prevê 7 parcelas do seguro-desemprego durante pandemia

Uma proposta do deputado Bohn Gass, do PT gaúcho, prevê que, durante o período de pandemia e nos seis meses seguintes, sejam concedidas ao trabalhador até sete parcelas do seguro-desemprego. O estado de calamidade pública foi reconhecido pelo Congresso Nacional até dezembro deste ano.

O projeto também é assinado por outros cinco parlamentares. De acordo com o texto, a União vai arcar com as despesas decorrentes das novas parcelas do seguro-desemprego e o pagamento deve ser operacionalizado pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Normalmente, o pagamento é feito entre três e cinco parcelas, a depender do tempo que o trabalhador ficou empregado.

Segundo dados do IBGE, a taxa de desocupação no Brasil subiu 1,2 ponto percentual e ficou em quase 13% no trimestre encerrado em maio. Pela primeira vez na série histórica, iniciada em 2012, a parcela de ocupados (49,5%) foi menor do que a de desocupados entre as pessoas em idade para trabalhar.