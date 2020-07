Mirtes Salles pede mais rigor nos protocolos de retorno às aulas

Manaus - A presidente da Comissão da Mulher na Câmara Municipal de Manaus, vereadora Mirtes Salles (Republicanos) fez um apelo ao secretário extraordinário de Articulação Política, Luiz Alberto Carijó, para que as escolas da rede municipal de ensino sejam rigorosas quanto aos protocolos de segurança no combate à proliferação da Covid-19. A parlamentar pediu ainda, atenção especial às crianças durante o retorno às atividades escolares, previsto para o próximo semestre.

“Estamos vivenciando o retorno gradual das atividades e já chegamos ao 4º ciclo, e em breve as crianças da rede pública estarão retornando às atividades. Então, como mãe e como presidente da Comissão da Mulher nesta casa legislativa, eu faço um apelo para que a Prefeitura de Manaus seja rigorosa nos protocolos de segurança”, destacou a parlamentar.

A secretaria municipal de Educação divulgou que está construindo o plano de trabalho para o retorno das atividades escolares, após o período de pandemia. Com foco na formação dos gestores, a iniciativa tem o objetivo de fortalecer competências e habilidades para atender os desafios e as necessidades pedagógicas.

Todavia, a Semed não faz referência a protocolos de segurança ou treinamento para gestores, pedagogos e professores quanto à prevenção e a forma que será implementado e executado o retorno das aulas na rede municipal de ensino.

A vereadora também cobrou do secretário Carijó a data de finalização de obras importantes para a mobilidade urbana da cidade de Manaus, como os serviços do corredor viário do Mindu e do viaduto e rotatória do Manôa, Zona Norte da cidade.





*Com informações da assessoria