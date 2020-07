Wilson Lima levanta debate para recuperação econômica no Amazonas

Para estimular a recuperação econômica e manter os empregos, o governo também criou o Crédito Emergencial, por meio da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) | Foto: Divulgação

Manaus - O governador Wilson Lima se reuniu, nesta quinta-feira (9), por videoconferência, com a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Amazonas (FCDL-AM) para discutir os pleitos do setor comercial no contexto da retomada das atividades econômicas. Além de representantes de entidades de classe, participaram do encontro os secretários de Fazenda (Sefaz-AM), Alex Del Giglio, e de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), Jório Veiga.



Entre as demandas avaliadas pelo Governo do Estado, está a revisão da taxa estadual para concessão de Regime Especial de tributação, que aumentou de R$ 60 para R$ 300 em gestão passada. De acordo com a Sefaz, a revisão será feita por meio de projeto de lei que será encaminhado à Assembleia Legislativa.



Durante a reunião, Wilson Lima destacou que o Governo do Amazonas sempre priorizou o diálogo e a transparência com todos os setores na tomada de decisões relacionadas à pandemia do novo coronavírus, incluindo as medidas de restrição e retomada das atividades não essenciais.



“O diálogo e a transparência que o Governo do Estado demonstrou naquele momento foram fundamentais, sobretudo para que vocês entendessem as decisões que nós estávamos tomando. Eu assumi alguns riscos e vocês, em muitas ocasiões, assumiram comigo esses riscos. E se nós não tivéssemos tomado aquelas decisões, naquele momento, nós não conseguiríamos chegar aonde nós chegamos”, afirmou o governador, ressaltando o cenário atual de estabilização dos números da Covid-19.



O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amazonas (Fecomércio), Aderson Frota, reconheceu o empenho e o compromisso do governador em reduzir os impactos da crise sanitária na economia.



“Naquele momento era preciso, realmente, ter muita boa vontade, muita serenidade para conduzir as coisas pelo caminho mais correto possível. Nós queremos agradecer a sua sensibilidade, empenho, atenção e carinho com o segmento comercial e de serviços”, disse.



Recuperação



No encontro com os representantes do comércio, Wilson Lima apontou as ações implementadas pelo Governo do Estado para garantir o equilíbrio das contas durante a pandemia, como o Plano de Contingenciamento de Gastos, que permitiu redução de despesas.

Para estimular a recuperação econômica e manter os empregos, o governo também criou o Crédito Emergencial, por meio da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), voltado aos autônomos, microempreendedores individuais (MEIs), profissionais liberais e do setor primário.



O prazo para acesso ao programa foi prorrogado até o mês de novembro, garantindo que mais pessoas tenham acesso ao crédito, destinado a custear despesas e custos operacionais, como folha de pagamento.



“Apesar de toda a crise econômica pela qual passou o país, e ela ficou agravada por conta do Covid, nós conseguimos manter aqui um certo equilíbrio fiscal. Tanto que nós conseguimos, no mês de junho, nos dias 25 e 26, pagar a primeira parcela do 13º salário dos servidores, e isso foi importante para aquecer a economia. Foram R$ 220 milhões injetados na economia, e tudo isso é resultado desse esforço que a gente fez aqui de enxugamento, de redução de contratos e modernização de alguns processos”, acrescentou o governador.





