'No total da Amazônia, nós temos 87% de Mata Atlântica', diz ministro

Brasil - "No total da Amazônia, nós temos 87% de Mata Atlântica e 13% de queimadas". A fala foi proferida pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, durante uma entrevista concedida à emissora CNN Brasil nesta quinta-feira (9).

Horas antes, Faria e outros ministros - além do vice-presidente Hamilton Mourão, que também comanda o Conselho da Amazônia - participaram de uma videoconferência com investidores internacionais. Um dos temas discutidos foi a preservação do meio ambiente no Brasil.

Na entrevista dada à emissora, Faria afirmou que é possível ver vasta extensão de Mata Atlântica ao sobrevoar a cidade de Manaus.

"Hoje se você for chegar em Manaus, pousar e se você quiser pedir um avião: 'Eu quero aqui ver Mata Atlântica'. Você fica ali três horas, sem parar, vendo Mata Atlântica atrás de Mata Atlântica. Mas se você quiser fazer o que muitos jornalistas fazem do exterior, alguns artistas: 'Eu quero ver aqui queimadas'. Também tem. Ele vai mostrar ali a região onde tem algumas queimadas. No total da Amazônia, nós temos 87% de Mata Atlântica e 13% de queimadas", disse.

Recriação da pasta

Fábio Faria foi empossado como ministro das Comunicações no dia 17 de junho. A pasta foi recriada após o desmembramento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. O novo ministério também é responsável por Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Correios, Telebrás e Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

