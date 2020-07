AM recebe segunda parcela da ajuda federal no valor de R$ 340 milhões

Manaus - O Amazonas recebeu, nesta segunda-feira (13), da União mais de R$ 340 milhões da segunda parcela da ajuda financeira para reduzir os efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus. O socorro ao Estado faz parte da medida provisória aprovada pelo Senado, em maio, com apoio total da bancada do MDB, liderada pelo senador Eduardo Braga, que autoriza o repasse de R$ 60,018 bilhões para estados e municípios.



O Amazonas, governo estadual e prefeituras, receberá pouco mais de R$ 1,5 bilhão, que será dividido em quatro parcelas ao longo deste ano. A segunda parcela é equivalente a pouco mais de R$ 340 milhões, sendo R$ 219 milhões para o Estado e mais de R$ 121 milhões rateados entre os 62 municípios amazonenses. Até agora o Estado receber mais de R$ 700 milhões da ajuda financeira do governo federal.

Para terem acesso ao montante, governador e prefeitos precisam retirar ações judiciais contra a União em temas ligados à Covid-19.

“Essa é uma informação importante não só para os prefeitos ou para o governo do Estado, mas para toda a população que está enfrentando o Covid-19, uma pandemia grave e séria e que não podemos desistir ou relaxar as ações de combate em todo o Amazonas”, disse Braga.

Neste domingo (12) a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) confirmou mais 296 casos e 16 óbitos pela doença, elevando para 3.039 o total de mortes. Em Manaus, segundo a Prefeitura, deste sábado (11), foram registrados 44 sepultamentos e um óbito domiciliar.





