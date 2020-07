Chico Buarque e Casagrande assinam pedido de impeachment de Bolsonaro

Pedido de impeachment será encaminhado para Rodrigo Maia nesta terça-feira (14) | Foto: Divulgação

Brasil - Um novo pedido de impeachment, que acusa o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) de praticar crimes de responsabilidade, será encaminhado nesta terça (14) ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ). O documento de 133 páginas conta com o apoio de nomes como o cantor Chico Buarque, o ex-jogador Walter Casagrande, o economista Bresser-Pereira e o padre Júlio Lancellotti.

Entre as instituições signatárias do documento estão a Central Única dos Trabalhadores (CUT), a União Nacional dos Estudantes (UNE), o Movimento Negro Unificado (MNU), a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil e outras.

Numa extensa lista de supostos crimes de responsabilidade praticados pelo presidente, o pedido de impeachment cita ataques contra a imprensa, direcionamento ideológico de recursos no audiovisual, más condutas na área ambiental e atuação falha do governo durante a epidemia de Covid-19.

"As políticas de saúde foram severamente afetadas pela atuação criminosa de Jair Bolsonaro. Além da desarticulação do Sistema Único de Saúde (SUS), que já vinha sendo posta em prática no primeiro ano de gestão, a pandemia da Covid-19 escancarou o desprezo do atual governo pela proteção à saúde da população", diz o texto.



Ainda são criticadas as relações trabalhistas estabelecidas pelo governo Bolsonaro, políticas ligadas ao meio ambiente e aos povos indígenas.

