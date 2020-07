Zona Leste de Manaus recebe 1ª edição do Balcão do Consumidor

A ação irá adotar todos os critérios de organização e protocolos de higiene recomendados pela Fundação de Vigilância Sanitária | Foto: Divulgação

Manaus - Com ofertas de serviços de orientação jurídica e abertura de reclamações referentes a consumo, a 1ª edição do "Balcão do Consumidor" será realizada nesta sexta-feira (17). Os atendimentos serão feitos das 8h às 12h, na sede do Conselho Comunitário do bairro São José 2, na Zona Leste de Manaus.

A ação irá adotar todos os critérios de organização e protocolos de higiene recomendados pela Fundação de Vigilância Sanitária (FVS), como a obrigatoriedade do uso de máscara, distanciamento social e disponibilização de álcool em gel aos presentes.

“A CDC/Aleam realizará a ação para atender o consumidor que não pode vir até a Casa Legislativa buscar auxílio do órgão. Além disso, facilitará o atendimento dos consumidores mais vulneráveis", disse João Luiz, deputado estadual e presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Amazonas (CDC/Aleam).

Uma equipe composta por advogados e conciliadores da CDC/Aleam estará disponível para atender à população com problemas relacionados às questões de consumo.

Atendimento on-line

Devido aos protocolos sanitários adotados pela Casa Legislativa, a CDC/Aleam segue somente com os atendimentos on-line, por meio das redes sociais e telefones. Denúncias e reclamações podem ser realizadas pelo e-mail [email protected] e também pelos telefones (92) 3183-4451 ou (92) 994402019.

*Com informações da assessoria



Leia mais:

Deputado propõe programa de segurança aquática em flutuantes

Assembleia Legislativa aprova suspensão das férias do meio do ano

Eleição para processo de impeachment de Wilson Lima é adiada na Aleam