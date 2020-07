Rodrigo Araújo é escolhido para substituir Daniela Assayag na Secom | Foto: Divulgação

Manaus - O jornalista Rodrigo Araújo é o novo secretário de Comunicação do Amazonas. A informação foi confirmada pela assessoria do Governo do Estado do Amazonas na tarde desta quarta-feira (15). O jornalista assume a Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom), em substituição à jornalista Daniela Assayag , que pediu exoneração do cargo no dia 5 julho.

Formado em Comunicação Social-Jornalismo pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Rodrigo Araújo trabalhou no jornal "Correio do Amazonas", "A Crítica" e foi assessor do senador Eduardo Braga (MDB). Ele também chefiou a comunicação da Amazonas Energia.

O novo secretário chegou a ser cotado para assumir a Secretaria Municipal de Comunicação em 2016, depois de trabalhar na campanha de reeleição do prefeito Arthur Virgílio Neto (PSDB).



Exoneração

Daniela Assayag deixou o cargo após ter o nome do seu marido, Luiz Carlos Avelino Junior, envolvido na compra de respiradores pulmonares por parte do Governo do Amazonas. O caso é investigado pela Polícia Federal. O marido de Assayag tornou-se suspeito de ser sócio de 50% da empresa Sonoar, que comprou e repassou os respiradores para a loja de vinhos FJAP, que posteriormente vendeu ao governo por valor superfaturado.

Daniela negou que o o marido fosse dono da Sonoar na época de fechamento do contrato com o governo e explicou que o empresário vendeu sua parte como sócio. A jornalista saiu do governo a pedido, para que as investigações possam ser realizadas com mais transparência, segundo ela.

