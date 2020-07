New York Times publica vídeo de Felipe Neto com críticas a Bolsonaro

Felipe Neto fez um vídeo, nesta quarta feira(14), que foi publicado no The New York sobre o presidente Bolsonaro e de como ele está gerindo a situação do novo coronavírus | Foto: Reprodução

O Youtuber Felipe Neto fez um vídeo, nesta quarta feira(14), que acabou sendo publicado no The New York Times. O conteúdo diz respeito ao presidente Bolsonaro e de como ele está gerindo a situação do novo coronavírus.

O youtuber com 38 milhões de escritos criticou a postura de Bolsonaro durante o Covid-19, falou de sua trajetoria na política e ainda pediu para os americanos não reelegerem o Trump porque poderia fortalecer o presidente brasileiro nas eleições de 2020.

O jornal com maior influencia do mundo publicou o vídeo na sessão de opinião onde já foram entrevistados pensadores, artistas e políticos.

O yutuber relatou que constantemente Bolsonaro é visto em multidões sem máscaras e abraçando pessoas, sendo um péssimo exemplo. Ele diz ainda que ambos os presidentes dos dois países defendem a hidroxicloroquina, mas o do Brasil aumentou a produção desse remédio que não é testado e nem efetivo, em detrimento de outras drogas necessárias, como analgésicos.

"O Brasil é um país em que o Covid-19 só cresce e a OMS já nos considera o novo epicentro da pandemia. Ainda sim o presidente mostra não estar levando a crise a sério. Ele faz Donald Trump parecer Patch Adams", em referencia ao médico famoso por usar humor nos tratamentos dos pacientes.



O youtuber diz que o Brasil está pior em democracia do que os Estados Unidos. "Bolsonaro é um militar que defende o uso de tortura durante a ditadura do Brasil e que ascendeu usando frase como essas: "Sou homofóbico sim, com muito orgulho" e "Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre". "Eu preciso dizer mais alguma coisa?", questiona o youtuber.

Ele terminou pedindo aos americanos que não reelejam o Trump, pois o presidente americano é o lider de morte em Covid-19, alegando que ele produz pequenos clones operando pelo mundo e que um deles governa o Brasil. "Se a população americana quer ajudar o Brasil, o certo é não perpetuar esse 'Lunático' porque fortaleceria o Bolsonaro nas eleições de 2020", pediu o Youtuber.





