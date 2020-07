Manifestante apoiam Bolsonaro e usam boneco da Miss Piggy para ataques

| Foto: Divulgação

Brasil– Desde o início da pandemia, grupos bolsonaristas têm realizado manifestações em frente à Esplanada dos Ministérios, em Brasília para declarar apoio ao presidente Jair Bolsonaro (Sem partido). Neste domingo (19), a presença dos manifestantes foi marcada por um novo símbolo, a porquinha Miss Piggy, do The Muppets que usava uma faixa com a frase “Fake News”, a boneca faz menção a deputada federal, Joice Hasselmann que tem trocado farpas com o filho do presidente, Eduardo Bolsonaro (PSL).

Com bandeiras de Israel, caminhão de som e palavras de ordem contra o comunismo, os manifestantes religiosos foram até a Esplanada para criticar os Governos Estaduais pelas quarentenas, fechamento dos comércios e o não apoio ao uso da cloroquina no tratamento contra a Covid-19, como defende Bolsonaro desde o início da pandemia. Os manifestantes, também, carregam cruzes, para simbolizar cada um dos Estados do País e o Distrito Federal.

Manifestantes religiosos usaram o espaço para criticar Estados em favor da economia | Foto: Reprodução

Bolsonaro que está com Covid-19 e permanece no Palácio da Alvorada, disse no último sábado (18) que não poderia comparecer ao ato, para “não dar mau exemplo”. O presidente voltou a dizer que os Estados são responsáveis pela crise, porque estão “deixando a economia se esfacelar”. Mesmo infectado, o presidente voltou a criticar a resistência dos Estados sobre o uso da cloroquina, apesar de os estudos médicos realizados até agora não demonstrarem benefício no uso da substância e sim, provocar efeitos colaterais para seus usuários.

Entenda a presença da Peppa Pig

Desta vez, o destaque da manifestação foi a presença da boneca Peppa Pig e faz referência a deputada Joice Hansselmann que foi vulgarmente apelidada desta forma pelo deputado Flavio Bolsonaro.

A troca de ofensas começou após Joice ter sido destituída do cargo de líder do governo no Congresso em retaliação ao apoio da deputada à permanência do Delegado Waldir (GO) na liderança do PSL na Câmara. Bolsonaro articulou para que o deputado Eduardo Bolsonaro (SP) assumisse o cargo, mas não conseguiu o objetivo. A briga pelo comando dos cargos do partido tem como pano de fundo o controle das milionárias fatias dos fundos partidário e eleitoral.

Eduardo também chegou a zombar da deputada após ela ser diagnosticada o novo coronavírus no mês passado. A ex-aliada da família do parlamentar confirmou a informação por meio de suas redes sociais, no mesmo dia, Eduardo usou sua conta no Twitter para ofender Joice, onde escreveu em seu Twitter: “Não sabia que coronavírus dava em porco também”.

