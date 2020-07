Dom Sérgio Castriani pede que vereadores não aumentem seus salários

Manaus - Membro do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção e ao Caixa Dois Eleitoral, o arcebispo emérito de Manaus, Dom Sérgio Castriani, enviou, nesta segunda-feira (20), mensagem à Câmara Municipal de Manaus (CMM). Nela, ele pede aos vereadores que deem sua colaboração no combate à crise econômica que atinge a população manauara, deixando de reajustar seus salários.



Argumenta trecho do texto do arcebispo: "Não me parece justo que a sociedade venha ser onerada por possíveis perdas salariais dos senhores e das senhoras. Politicamente perante à população, ficaria mais bonito não votar qualquer aumento", afirma.



Ao se manifestar sobre o assunto, Dom Sérgio Castriani, reforça o pedido feito pelo Comitê Amazonas de Combate à Corrupção e Caixa Dois, encaminhado na semana passada, à Câmara de Manaus por meio do ofício 06/2020 CCC2, com o objetivo de não reajustar salários na aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) a ser votada ainda este ano, para vereadores, secretários, prefeito e vice, referente ao exercício de 2021.



O arcebispo emérito de Manaus, Dom Sérgio Castriani faz apelo em defesa dos mais pobres aos parlamentares do município. "Apelo aos seus sentimentos cristãos e ao respeito que vocês têm pela população mais pobre que não recebe, ou se recebe é o mínimo, nenhuma ajuda do Poder Público", disse Castriani na carta.





*Com informações da assessoria