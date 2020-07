Deputado Ricardo Nicolau é o novo presidente do PSD no Amazonas

Ricardo Nicolau integra o PSD desde a sua fundação, em 2011, e já foi eleito duas vezes pela legenda, nos pleitos de 2014 e 2018 | Foto: Divulgação

Manaus - O deputado estadual Ricardo Nicolau é o novo presidente do Diretório Municipal do Partido Social Democrático (PSD) em Manaus. O parlamentar, que é um dos fundadores da sigla, assume o cargo com autonomia na tomada de decisões partidárias e na coordenação das ações da legenda em torno das eleições municipais deste ano na capital.

“Mais que uma responsabilidade com o partido, assumir a presidência municipal do PSD é uma responsabilidade com a população de Manaus. Sob a nossa direção, o PSD Manaus terá uma postura completamente livre para trabalhar novos projetos, fazer diferente e defender as soluções viáveis que a nossa cidade precisa e merece", assegura Ricardo Nicolau, que também é líder do PSD na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

De acordo com o presidente, o PSD Manaus irá participar ativamente do processo eleitoral deste ano. Nesse sentido, o Diretório Municipal terá independência para conduzir a negociação e formação de alianças partidárias e a busca por novos quadros, estabelecendo como base a discussão de soluções concretas para os diversos problemas da capital amazonense.

“Em quase uma década filiado ao PSD, sempre tive total liberdade tanto em relação à Executiva Nacional quanto ao Diretório Estadual. Meus posicionamentos sempre foram respeitados, mesmo quando optei por caminhar em direções opostas, seja em determinadas votações ou até mesmo nas eleições em que não apoiei as candidaturas majoritárias apoiadas pelo partido”, ressalta Ricardo Nicolau.

No partido desde 2011

Ricardo Nicolau integra o PSD desde a sua fundação, em 2011, e já foi eleito duas vezes pela legenda, nos pleitos de 2014 e 2018, sempre entre as maiores votações da coligação para o cargo de deputado estadual. Em paralelo à vida pública, atua como gestor no grupo empresarial de saúde Samel, notabilizado pelo êxito no combate à pandemia de Covid-19 dentro e fora do Amazonas.

