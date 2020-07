CMM diz que é falsa a notícia sobre reajuste no salário dos vereadores

Manaus - Dois dias depois de o arcebispo emérito da Arquidiocese de Manaus, Dom Sério Castriani, ter emitido carta à Câmara Municipal de Manaus (CMM), pedindo que os vereadores não reajustem os seus salários neste ano, em razão da crise criada pela pandemia, nesta quarta-feira (22), o Legislativo Municipal afirmou que são falsas as notícias de que há projeto na Casa voltado para aumentar o salário dos vereadores.



O pronunciamento foi pelo presidente em exercício da CMM, vereador Hiram Nicolau (PSD), e por outros vereadores, que se também falaram sobre o assunto durante a sessão plenária e afirmaram que se trata de fake news (notícia falsa).



Mesmo sem ter os vencimentos reajustados há aproximadamente oito anos, os parlamentares foram enfáticos em desmentir a informação. Eles explicaram que, além de não haver nenhum projeto nesse sentido, a medida só iria contrapor todo o trabalho feito até agora, no enfrentamento aos efeitos negativos causados pela pandemia do novo coronavírus.



Questionados nas redes sociais e até nas ruas, os vereadores fizeram questão de esclarecer a situação, principalmente depois que o arcebispo emérito de Manaus, Dom Sérgio Castriani, que é membro do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção e Caixa Dois, se manifestou pedindo que os vereadores não reajustem os salários, como forma de colaboração no combate à crise econômica que atinge a população manauara.



“Nos últimos dias eu tenho recebido inúmeras mensagens, que me pegaram de surpresa, que falam sobre possível reajuste dos salários de vereadores, secretários, prefeito e vice-prefeito. Cheguei a gravar um vídeo para expressar a minha opinião sobre isso, e deixei claro que seria contra, caso fosse apresentado algum projeto nesse sentido. Algo que não aconteceu”, disse o presidente em exercício.

Dom Sério Castriani, membro do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção e Caixa Dois, pediu em carta que vereadores não aumentassem os salários | Foto: Divulgação

Equivocada



Em nome dos 41 vereadores, Hiram Nicolau lamentou que a informação tenha sido veiculada e chegada da forma mais equivocada possível, ao conhecimento de Dom Sérgio e dos demais membros do Comitê de Combate a Corrupção. Ele se colocou à disposição do religioso para esclarecer os fatos.

“Dom Sérgio Castriani é de suma relevância dentro do comitê, mas usaram o nome dele para criar uma repercussão diante da notícia. Pura maldade com a Câmara e com o próprio Dom Sérgio, o qual acredito ter sido mal informado ou enganado. Eu não posso votar o que não existe, o que não foi apresentado. Estamos à disposição para ir ao encontro de Dom Sérgio, para falar a verdade, passar a informação verdadeira, porque não se discute aqui algo que não foi apresentado”, disse Nicolau.



Consenso



Além de Hiram Nicolau, também se pronunciaram sobre o assunto os vereadores Sassá da Construção Civil (PT), Roberto Sabino (Podemos), Coronel Gilvandro Mota (PSDB), Elias Emanuel (PSDB), Gedeão Amorim (MDB), Marcel Alexandre (Podemos), Mirtes Salles (Republicano) e Dante (PSDB).

Elias Emanuel (PSDB) fez referência ao congelamento de quase oito anos de salário, e ressaltou que não deixará de ouvir o povo em relação ao assunto. Ele reforçou que, apesar dos comentários, não há nenhuma matéria de reajuste salarial em tramitação na Câmara de Manaus, e que, se houvesse, votaria contra.





*Com informações da assessoria