Marcelo Ramos e vice Mourão fazem reunião para discutir Amazônia

Manaus - O deputado federal Marcelo Ramos (PL-AM) tem agendada, para a próxima terça-feira (28/07), 16h, uma reunião de trabalho com o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, que preside o Conselho da Amazônia.

Entre as pautas prioritárias, vai abordar questões como a pandemia nas comunidades indígenas, o desmatamento, Zona Franca de Manaus e o Fundo Amazônia.

Marcelo Ramos irá acompanhado ao encontro com o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, do presidente da Fundação Amazonas Sustentável, Virgílio Viana, ONG com forte atuação na região, além do presidente do Conselho de Administração do Fundo Amazônia, Benjamin Siscsu.

“Além da biodiversidade, a Amazônia tem grande potencial para atração de indústria de software, que é alocacional. Já temos expertise por conta dos investimentos de P&D da Lei de Informática. É preciso ter clareza de que a proteção da floresta e de suas populações são inegociáveis quando o tema é o desenvolvimento da Amazônia”, disse Ramos, adiantando algumas de suas posições.

A reunião ocorre logo após Mourão se encontrar com a cúpula dos grandes bancos e em meio a muitas pressões, nacionais e internacionais, acerca do avanço do desmatamento na Amazônia. O objetivo é discutir uma agenda conjunta para a Amazônia.

