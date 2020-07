Com muitos candidatos, debates podem se tornar inviáveis em Manaus

Manaus – A menos de quatro meses para as eleições municipais, o número de pré-candidatos a ocupar o cargo executivo na Prefeitura de Manaus tem chegado a marca de 20 postulantes. O alto número de candidatos pode ser prejudicial aos debates eleitorais previstos para começar a partir do dia 26 de setembro, com o início da propaganda eleitoral. Para especialistas, o grande quantitativo é inviável a logística dos debates.

Uma das consequências do fim das coligações para vereadores e deputados foi o aumento do quantitativos das pré-candidaturas ao cargo de prefeito, neste ano. Com a recente alteração na legislação, as candidaturas majoritárias passam a ter o poder de puxar votos para as postulações proporcionais. No entanto, a mudança também apresenta supostos conflitos nos debates eleitorais, uma vez que não será possível todos os candidatos apresentarem suas propostas em tempo hábil.

Hoje, na lista de pré-candidatos a prefeito de Manaus estão: David Almeida (Avante), José Ricardo (PT), Capitão Alberto (Republicanos), Marcos Rotta (DEM), Amazonino Mendes (Podemos), Ricardo Nicolau (PSD), Conceição Sampaio (PSDB), Caroline Braz (PSC) e Liliane Araújo (PSL). A lista segue com Hissa Abraão (PDT), Marcelo Amil (PCdoB) e Jonas Araújo (Psol), Delegado Péricles (PSL), Romero Reis (Novo), Alfredo Menezes (Patriotas), Chico Preto (DC), Delegado Pablo (PSL), Felipe Souza (Patriota) e Josué Neto (PRTB).



Mesmo com a legislação eleitoral permitindo que os veículos de televisão e rádio convidem somente os candidatos com melhor colocação nas pesquisas eleitorais, um debate com o atual número de candidatos traria problemas durante as discussões. O advogado e cientista político Helso do Carmo analisa que todos os candidatos devem ter o direito de apresentar suas propostas, no entanto, as emissoras deveriam elaborar um sistema de rodizio aos representantes das siglas.

“Todos os candidatos deveriam expor suas ideias no rádio e na televisão. Isso é necessário para que o eleitor conheça a trajetória de cada um. No entanto, em qualquer formato, um debate com 20 candidatos é inviável logisticamente. Ele será prejudicial aos participantes que não conseguiram exercer todas as funções que o momento permite devido ao número exagerado de participantes”, afirmou.

O cientista político analisou ainda que o debate também não seria favorável ao eleitor, por ser impossível identificar de forma clara as propostas, trajetórias e discussões apresentado no espaço eleitoral. “Ninguém conseguiria identificar os elementos necessário que o debate oferece. O eleitor estaria sendo ludibriado pelos candidatos e emissora. O ideal seria realizar um debate com todos os candidatos, mas de forma fracionada onde todos poderiam ter seu direito a réplica, tréplica e demais formatos”, acrescentou Helso.

Não é único caminho

O deputado federal, Alberto Neto (Republicanos) acredita que os debates eleitorais são um grande instrumento de divulgação de ideias durante uma campanha eleitoral. No entanto, para ele o formato não é único e o candidato pode facilmente usar outros meios para apresentar as suas propostas.

“Reconheço que o debate é o momento em que os candidatos podem se encontrar para discutir suas propostas de melhorias para a cidade. Porém, as redes sociais também são uma forma de manter contato direto com a população e é por meio delas que eu venho demonstrando o meu trabalho”, diz.

Para o pré-candidato a prefeito, o número expressivo de pré-candidatos demonstra que a população deseja mais coerência, honestidade e retorno de seus representantes políticos, mas nem sempre as atitudes são demonstradas nos debates eleitorais.

“Vejo os debates como algo positivo desde que sejam realizados de forma organizada e focada na discussão de ideias. O tempo em que os candidatos iam para televisão atacarem um ao outro já passou. O povo não quer isso e a população brasileira deixou claro nas urnas, em 2018, elegendo o nosso presidente Jair Bolsonaro e uma renovação de mais de 50% no Congresso Nacional”, lembra Neto.

Fator tempo

Já para a jornalista e pré-candidata à prefeitura Liliane Araújo (PSL), o debate com o grande número de candidatos seria inviável pelo fator tempo. No entanto, ela estaria disposta a apresentar suas propostas em um debate dentro do suposto cenário. “A princípio o partido que estou inserida concentra o segundo maior tempo de TV entre as siglas. Mas, acredito que toda plataforma ou ferramenta onde se possa expor propostas é válida, respeitadas as regras da propaganda eleitoral”, avalia a jornalista.

A pré-candidata acredita ainda que o cenário de candidatos não irá corresponder aos números atuais de pré-candidaturas, fazendo com os formatos para debates consigam ser usados por todos.

“O cenário que se apresenta hoje pode mudar e tenho certeza que o número de candidatos à prefeitura será menor. Uma candidatura majoritária viável, precisa congregar partidos para ter tempo de TV e assim poder participar do debate. Nem todos os pré-candidatos que se apresentaram estão inseridos em partidos que tenham tempo de TV e fundo partidário. Por isso, o cenário vai mudar e os números de candidatos ao cargo majoritário deve reduzir”, avalia Liliane Araújo.

Espaço para todos

Apesar de existir liberdade pelas emissoras de decidir sobre o número de candidatos nos debates, o deputado federal e pré-candidato a prefeito José Ricardo (PT) avalia que todos os candidatos devem ter seus espaços nos debates. Para ele, essa plataforma permite ao eleitor conhecer quem deseja está à frente do comando de sua cidade.

“A legislação permite um grande número de candidatos e todos deveriam ter seu espaço para apresentação de proposta, claro que de forma organizada. Esse espaço é fundamental para que o eleitorado avalie os candidatos, conheça suas trajetórias para evitar os escândalos e firulas que o Amazonas vem sofrendo por má administração pública”, argumenta.

Visibilidade eleitoral

Outro ponto que aumenta o número de pré-candidatos a prefeito é a visibilidade que a corrida eleitoral viabiliza aos participantes. Mesmo que não seja eleito, o candidato conseguiu atingir uma parcela, mesmo que pequena da sociedade, como explica o cientista político, Breno Rodrigo.

“A televisão ainda possui grande notoriedade e com esse momento que estávamos passando, ela voltou a ser um dos meios de comunicação com mais visibilidade. Durante a corrida eleitoral é preciso ser visto e ouvido. A televisão oferece isso tanto aos candidatos quanto aos eleitores e pode valer até mesmo para as eventuais próximas eleições, pois o candidato ganha espaço e a população passa a conhecê-lo”, explica.

