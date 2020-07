Manaus será prioridade nacional do PSD nas eleições, assegura Kassab

O deputado afirmou que a Executiva Nacional aposta em Manaus como umas das capitais brasileiras com desempenho promissor no pleito de dia 15 de novembro | Foto: Divulgação

Brasil – Deputado estadual do Amazonas, Ricardo Nicolau (PSD) viajou à São Paulo neste sábado (25) para um encontro profissional com membros da Executiva Nacional. Diretor municipal do partido desde quarta-feira (22), o deputado esteve com Gilberto Kassab, diretor nacional do PSD, que assegurou tratamento prioritário à capital amazonense nas eleições deste ano.



“Fomos recebidos pelo presidente Kassab em sua residência para uma reunião muito importante. O PSD é um partido que vem crescendo muito e, a partir de agora, trabalha num projeto nacional para Manaus voltado ao processo eleitoral de novembro”, declarou Ricardo Nicolau após o encontro, acompanhado dos irmãos, vereador Hiram Nicolau e Luís Alberto Nicolau, presidente do Grupo Samel.

O deputado afirmou que a Executiva Nacional aposta em Manaus como umas das capitais brasileiras com desempenho promissor no pleito de dia 15 de novembro. “Como presidente do PSD Manaus, esta decisão reforça ainda mais a nossa responsabilidade com o futuro da cidade, que será tratada como prioridade em nível nacional”, salientou Ricardo Nicolau.

Fundador do PSD, Ricardo Nicolau assumiu o Diretório Municipal em Manaus no último dia 22 de julho com plena autonomia para definir os rumos da sigla nas eleições municipais. “Sob a nossa direção, o PSD Manaus terá uma postura completamente livre para trabalhar novos projetos, fazer diferente e defender as soluções viáveis que a nossa cidade precisa e merece”, declarou, no dia da posse.

*Com informações da assessoria

Leia mais

'Serei bem franco: eu não me alio aos corruptos', diz Alfredo Menezes

Ex-deputado José Mentor morre vítima da Covid-19