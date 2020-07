Abandono do município de Atalaia do Norte é denunciado na Assembleia

Manaus - A precariedade na qualidade de vida dos moradores o município de Atalaia do Norte (a 1.136 quilômetros de Manaus) se tornou pauta durante sessão online na Assembleia da Legislativa do Amazonas (Aleam). As cobranças foram feitas pelo deputado estadual Álvaro Campelo (Progressistas) que pediu soluções para as denúncias feitas pela população do município, que segundo o deputado sofre com a falta de gestão no local.

No telão do Plenário Ruy Araújo, o deputado mostrou os problemas da comunidade de Estirão do Equador, como a Escola Tenente Rufino, que está com as obras paradas, bem como a situação de uma quadra de esporte, totalmente deteriorada.

“É a evidente falta de compromisso e o desperdício escancarado do dinheiro público, sem que haja nenhuma providência. Situação muito triste e revoltante, pois sabemos o quanto a educação e o esporte são importantes, principalmente, nas comunidades mais distantes do interior do estado”, lamentou Campelo.

O parlamentar repercutiu diversas outras denúncias, como a precariedade do mercado municipal, ruas esburacadas, algumas no barro e sem limpeza e falou também do abandono das Unidades Básicas de Saúde.

O deputado oficiará à Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) e ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM) pedido de um relatório completo de todos os convênios que foram assinados e os repasses que, eventualmente, foram feitos ao município para que o Ministério Público do Estado (MPE) tome as medidas necessárias.

