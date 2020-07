Comitê diz para família Bolsonaro 'ficar fora' das eleições nos EUA

Declaração foi dada pelo congressista democrata Eliot Angel | Foto: Michael Brochstein/SOPA Images

Mundo - Em uma postagem feita nesta segunda-feira (27), o congressista democrata, Eliot Angel, pede que a família Bolsonaro "fique fora das eleições" nos Estados Unidos. A declaração de Angel, que é presidente do Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, foi postada após um vídeo de apoio ao presidente Donald Trump ser divulgado pelo deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro.

Na postagem, feita no perfil oficial do Comitê no Twitter, Eliot Angel classificou a atitude de Eduardo Bolsonaro como "vergonhosa" e "inaceitável". "Nós já vimos essa tática antes. É vergonhosa e inaceitável. A família Bolsonaro precisa ficar fora das eleições dos Estados Unidos", diz.

A publicação de Eduardo Bolsonaro, também no Twitter, foi feita ainda no domingo (26). O vídeo mostra Trump com apoiadores, critica opositores que o chamam de racista e destaca matérias jornalísticas favoráveis ao presidente dos EUA, principalmente na área econômica.



As imagens também mostram o encontro de Donald Trump com Bolsonaro e Kim Jong-um, líder da Coreia do Norte. Desde o início do mandato de Jair Bolsonaro, o Brasil passou a se aproximar diplomaticamente dos EUA.

