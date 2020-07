Ricardo Nicolau solicita curso pré-vestibular gratuito

O deputado Ricardo Nicolau (PSD) solicita, nesta quarta-feira, 29, curso pré-vestibular gratuito pra finalistas da rede pública | Foto: Diretoria de Comunicação Aleam

Manaus- O deputado Ricardo Nicolau (PSD) solicita, nesta quarta-feira, 29, curso pré-vestibular gratuito pra finalistas da rede pública. O pedido feito ao governo do Estado é sobre um curso pré-vestibular gratuito, em formato híbrido, para estudantes da rede estadual cursando a 3ª série do Ensino Médio. A iniciativa visa reforçar a reposição de conteúdos para reduzir os impactos da pandemia aos alunos.

Na solicitação, feita por meio do requerimento nº 3.602/2020, Ricardo Nicolau indica que o curso preparatório seja ministrado respeitando todos os protocolos de segurança determinados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Ministério da Saúde. A ideia é unir o ensino presencial e virtual, com possibilidade de aulas presenciais alternadas.

Volta às aulas - Conforme anúncio do governo, o retorno das aulas nas escolas estaduais está previsto para o próximo dia 10 de agosto, de forma híbrida, inicialmente apenas nas escolas da capital, para o Ensino Médio regular e a modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA). No dia 24 de agosto, será a vez dos alunos do Ensino Fundamental.

