PcdoB anuncia Marcelo Amil como novo integrante de comitê regional

Marcelo Amil está no PcdoB há três meses | Foto: Divulgação





Manaus (AM) - Há apenas 3 meses no Partido Comunista do Brasil (PcdoB) do Amazonas, Marcelo Amil vem ganhando destaque dentro da sigla. Peça importante de renovação, o advogado está garantido na disputa eleitoral deste e ano e, agora, foi designado, por meio de votação, como membro do Comitê Regional.

Os integrantes do comitê têm se reunido nas últimas semanas para decidir qual será a ampliação da atuação do partido durante o pleito eleitoral deste ano, que foi adiado em virtude da pandemia do novo coronavírus. Estudos também estão sendo realizados para a implementação desses planos de ação nas Eleições 2020.

Segundo Amil, a chegada dele ao grupo consolidado com nomes expressivos do PCdoB visa melhorar e ampliar ainda mais as tomadas de decisões, que venham garantir melhorias à população.

Marcelo Amil diz estar preparado e expressou otimismo com a posição do partido na disputa pela prefeitura de Manaus. Ele ainda destacou que entende que a campanha do PC do B deve estar pautada nas prioridades para garantir uma capital amazonense democrática e melhor nos aspectos econômico, social e ambiental.

"O Comitê Regional é o órgão máximo de deliberação do partido, entre uma conferência e outra. Fazer parte desse comitê é sinal que o partido entende que eu sou um ator relevante no processo e que eu tenho muito a contribuir com a direção do PCdoB. Isso porque eu agora passo a discutir os rumos do partido no Amazonas", ressaltou.

O presidente estadual do PcdoB no Amazonas, Eron Bezerra, disse que o partido está de portas abertas para quem tem bons projetos e garra para colocá-los em prática. Ele elogiou o trabalho realizado por Amil.

"Nós fizemos um gesto de deferência, em reconhecimento a grande contribuição que o ingresso dele pode trazer ao partido e a luta de nosso povo. É uma grande promessa e eu torço por um futuro brilhante ao Marcelo Amil. Tem futuro. Seja bem vindo!", destacou.

*Com informações da assessoria