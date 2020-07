Deputado pede rigidez no retorno das aulas presenciais na rede pública

O deputado mencionou, ainda, sua ida ao município de Iranduba para fiscalizar o andamento das obras executadas por meio de suas emendas parlamentares | Foto: Reprodução

O deputado estadual Álvaro Campelo (Progressistas) pediu atenção à volta as aulas durante Sessão Plenária desta quinta-feira (30). Uma vez que o estado já alcançou o número alarmante de 100 mil pessoas infectadas pela Covid-19.

O parlamentar pediu cautela ao Governo do Estado para que se evite uma segunda onda de contágio. “Muito me preocupa o anúncio do retorno da rede estadual de ensino. Embora os números de infectados tenha diminuído bastante, tivemos 3.246 mil óbitos na capital e 1.245 mil no interior. Então, quero externar aqui minha preocupação e peço que a Secretaria de Educação repense essa decisão, ou que tome as medidas necessárias para que esses alunos não venham a ser prejudicados. Deve haver um controle rígido no transporte coletivo e uma testagem em massa de trabalhadores da educação e de todos os alunos”, alertou Campelo.

Iranduba

O deputado mencionou, ainda, sua ida ao município de Iranduba para fiscalizar o andamento das obras executadas por meio de suas emendas parlamentares. Na terça-feira (28), ele conferiu o andamento da reforma do Hospital Hilda Freire, da Escola Municipal Santa Luzia e do Centro de Convivência do Idoso.

Álvaro Campelo diz afirmou que continuará a fazer essa peregrinação por outros municípios, acompanhando de perto a execução de suas emendas. “Estarei acompanhando com uma lupa o que está sendo investido com o dinheiro público para a reforma, ampliação desses prédios e de outros serviços”.

Itacoatiara

O parlamentar repercutiu, também, as diversas denúncias recebidas da população de Itacoatiara, com destaque para os problemas da infraestrutura e a precariedade da coleta de lixo, na Feira do Santo Antônio, que foram mostrados no telão da Aleam.

