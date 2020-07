Pré-candidato a prefeito, Romero Reis recebe apoio da Direita Amazonas

O empresário de 59 anos participará pela primeira vez de uma disputa eleitoral. | Foto: Divulgação

Manaus - Os integrantes do Movimento Direita Amazonas, que ficou conhecido por defender o conservadorismo de valores e apoio ao presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, declararam, nesta terça-feira (28), que nas próximas eleições irão caminhar ao lado de Romero Reis. O empresário de 59 anos participará pela primeira vez de uma disputa eleitoral.



O movimento, - que defende a fé cristã, a família tradicional e a lisura na administração pública-, conta com cerca de 200 integrantes e mais de 60 mil seguidores nas redes sociais. “A coordenação do movimento reuniu e decidiu apoiar o major Romero Reis porque é uma pessoa íntegra, honesta, transparente. É uma pessoa assim que precisamos na prefeitura de Manaus em 2021”, afirmou o presidente do Direita Amazonas, Aroldo Filho.

Além da vida pessoal do pré-candidato, outro fator que pesou na escolha do nome foi o compromisso dele de abrir mão da utilização do fundo partidário para financiar campanhas. “Nosso movimento é apartidário. Temos independência para apoiar e cobrar que propostas se transformem em soluções. Errou vai ser cobrado. Somos contra a utilização do dinheiro do povo, o dinheiro do fundo partidário para financiar campanhas. O dinheiro suado da população deve ser investido em benefício da coletividade. Romero Reis tem esse compromisso com o bem- estar social”, destacou o presidente do Direita Amazonas.

Partido Novo

O Partido Novo foi fundado em fevereiro de 2011, mas teve seu registro definitivo autorizado pelo Tribunal Superior Eleitoral em novembro de 2015. Desde a primeira eleição que participou em 2016, seus representantes defendem como principais bandeiras de campanha o fim do “fundão” para custear campanhas eleitorais e o fim dos privilégios para políticos.

Em 4 anos de mandato, a bancada do NOVO estima economizar cerca de R$ 148 milhões para os cofres públicos com a recusa de receber auxílio-moradia, auxílio mudança, reembolso de gastos com a saúde, aposentadoria especial, automóvel público com motorista pago com o valor dos impostos arrecadados da população brasileira. Se o exemplo dos políticos do NOVO de abrir mão dos benefícios fosse seguido pelos demais parlamentares, o Brasil economizaria cerca de R$ 5,7 bilhões.

Biografia Romero Reis

Romero Reis é Engenheiro de Fortificação e Construção, formado pelo Instituto Militar de Engenharia, major da reserva do Exército Brasileiro, presidente do Grupo RD Engenharia. Atuou como conselheiro e presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Manaus (CODESE Manaus), que tem com o objetivo colocar Manaus entre as 10 melhores para se viver e entre as 20 melhores para se fazer negócios no País.

