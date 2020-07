Debate entre Felipe Neto e ministro do STF passa de 150 mil deslikes

Debate ocorreu na noite desta quinta-feira (30) | Foto: Divulgação

Brasil - O debate entre o youtuber Felipe Neto e o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF) - que ocorreu na noite desta quinta-feira (30) - foi alvo de uma onda de rejeição. No canal oficial da Casa JOTA no Youtube, onde ocorreu a conversa, o vídeo já acumula 159 mil descurtidas.

O tema do debate foi "A influência da política nos jovens" e "A influência dos jovens na política". Uma das críticas feitas é justamente pela escolha de Felipe Neto como representante da juventude, uma vez que o youtuber coleciona declarações polêmicas e vídeos com opiniões controversas.

O ministro Barroso também foi alvo de críticas, principalmente por ter aceitado debater o tema com Felipe Neto, pessoa que não estaria "à altura" do magistrado para fazer o debate.

