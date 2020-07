Morre o ex-prefeito de Parintins, Benedito Azedo

O ex-prefeito de Parintins e procurador aposentado, Benedito de Jesus Azedo, 86 anos, faleceu nesta nesta sexta-feira (31) | Foto: Reprodução

Parintins- O ex-prefeito de Parintins e procurador aposentado, Benedito de Jesus Azedo, 86 anos, faleceu nesta sexta-feira (31). No Hospital Check-up, em virtude de câncer de próstata, em Manaus. O político veterano, jornalista e advogado, exerceu mandato no período de 1973 a1977.

Uma das últimas aparições públicas de Benedito Azedo, em Parintins, foi na histórica cerimônia de inauguração do Mercado Municipal Leopoldo Amorim da Silva, celebrada no dia 29 de maio de 2019, o qual representou os ex-prefeitos do município na solenidade.

O ex-prefeito passou para a faculdade de Direito da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), aos 23 anos e casou-de aos 25 anos. Aos 37 anos, se elegeu prefeito de Parintins e sucedeu Gláucio Bentes Gonçalves. Benedito Azedo lutava contra o câncer de próstata e faleceu por volta das 3h30.

