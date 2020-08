Pré-candidato, Ricardo Nicolau fecha aliança com Solidariedade

Manaus - O presidente do PSD Manaus e deputado estadual, Ricardo Nicolau, selou a primeira aliança partidária de sua pré-candidatura a prefeito de Manaus, lançada na semana passada. Nesta terça-feira, 4, o partido Solidariedade, presidido no Amazonas pelo deputado federal Bosco Saraiva, oficializou a adesão ao projeto voltado às eleições de novembro.

Durante o evento, que reuniu lideranças e membros das duas siglas, Ricardo Nicolau anunciou que está trabalhando para elaborar, coletivamente, pelo menos 55 metas de gestão para Manaus. O pré-candidato também recebeu das mãos de Bosco Saraiva um compilado de sugestões nas áreas da saúde, segurança pública, trânsito, transporte e área portuária.

Bosco Saraiva revelou que sua principal motivação para a aliança foi a experiência legislativa e empresarial de Ricardo Nicolau | Foto: Divulgação





“A partir de hoje, nós não somos mais somente o PSD. A partir de hoje, começamos a formatar uma coligação. Hoje, nós somos o PSD e o Solidariedade e tenho certeza absoluta de que seremos muito mais daqui para frente. A política se faz com confiança e este aqui é um ato de confiança. Aqui começa a se formar um exército com a missão de fazer uma cidade muito melhor”, enfatizou Ricardo Nicolau.

O presidente do Solidariedade afirmou que o apoio à pré-candidatura do PSD foi aceito por unanimidade dentro do partido. Bosco Saraiva revelou que sua principal motivação para a aliança foi a experiência legislativa e empresarial de Ricardo Nicolau, com destaque para o desempenho à frente do hospital de campanha que salvou mais de 600 vidas na pandemia do novo coronavírus.

“A cidade de Manaus precisa de humanização. Esta cidade precisa, de fato, de quem possa derramar amor por ela a partir do seu sacrifício. A minha decisão pessoal de estar hoje aqui se deu muito pela atuação do deputado Ricardo Nicolau na montagem, gestão e funcionamento daquilo que foi o instrumento que mais salvou vidas na cidade de Manaus, que foi o hospital de campanha montado por ele”, destacou.

*Com informações da assessoria