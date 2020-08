David Almeida debate cadeia do turismo com empresários de Manaus

Manaus - O pré-candidato à Prefeitura de Manaus David Almeida (Avante) se reuniu com empresários e representantes do turismo da cidade, um dos mais afetados pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19). No encontro realizado na sede da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amazonas (Fecomercio-AM), ele debateu propostas para acelerar a cadeira produtiva que, em Manaus, emprega mais de 300 mil trabalhadores no setor de serviços.



Estiveram presentes na reunião empresários do ramo de hotelaria, consultoria, agências de viagens e operadores de turismo. Em uma longa conversa com o ex-governador do Amazonas, o trade do turismo apresentou o atual cenário do setor e buscaram traçar estratégias, sob a ótica da iniciativa privada, para juntos recuperarem a economia do turismo em Manaus.

Turismo foi um dos setores mais afetados pela pandemia do novo coronavírus em Manaus | Foto: Divulgação

“Precisamos ouvir os empresários da cadeia do turismo de Manaus, que hoje passam por um momento muito difícil causado pela pandemia, e com eles discutir quais as melhores formas de captação de eventos e de promoção do setor para o aumento do fluxo de turistas”, avaliou David Almeida.

O pré-candidato afirmou que, na construção do seu plano de governo, que será apresentado durante a campanha eleitoral deste ano, estão inseridas propostas para o setor turístico, como a melhoria na infraestrutura básica da capital, para que Manaus seja projetada como cidade turística, de eventos esportivos, culturais e como um portal para a Amazônica.

" Além de organizar a cadeia do turismo na cidade de Manaus, um plano turístico para a cidade precisa olhar para além das suas fronteiras urbanas. É necessário entender que, além dos grandes eventos, o maior negócio está no produto amazônico do seu em torno, com o turismo ecológico e de aventura " David Almeida, pré-candidato a prefeito de Manaus, sobre o turismo na cidade

Posição estratégica



Para David, Manaus está posicionada estrategicamente, no meio da Amazônia, com conexões para atrativos turístico de conhecimento internacional como o Encontro das Águas, as cachoeiras de Presidente Figueiredo e o arquipélago das Anavilhanas, e que por isso, tem tudo para se consolidar também como uma grande cidade receptora.

“Além de organizar a cadeia na cidade de Manaus, um plano turístico para a cidade precisa olhar para além das suas fronteiras urbanas. É necessário entender que, além dos grandes eventos, o maior negócio está no turismo amazônico do seu entorno, com o turismo ecológico e de aventura, e do mesmo modo de se comportar também como receptor para o turismo dos atrativos das cidades vizinhas”, avaliou o pré-candidato.



David Almeida defende o fomento do turismo desde quando se elegeu deputado estadual em 2007, como nova matriz econômica que impulsione a economia no Amazonas, criando alternativa econômica para a região. “Medidas de incentivo ao setor são imprescindíveis para promover o desenvolvimento turístico e fazer de Manaus um destino diferenciado, competitivo e sustentável, priorizando roteiros que valorizem as belezas naturais da região”, finalizou o pré-candidato.



Na reunião estava presente a ex-presidente da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), Oreni Braga, que é pré-candidata a vereadora de Manaus. Dentro da sua experiência diante do setor, Oreni enfatizou que Manaus é uma capital que está entre as dez cidades mais ricas do Brasil, com potencial turístico a ser explorado para gerar emprego e renda, mas que precisa de um gestor que seja visionário e administre a metrópole além de seu tempo.





*Com informações da assessoria