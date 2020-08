Solidariedade confirma apoio a Ricardo Nicolau na pré-campanha

Manaus - O deputado estadual e pré-candidato a prefeito de Manaus Ricardo Nicolau (PSD) confirmou aliança com o partido Solidariedade, para a disputa do pleito deste ano. O apoio foi anunciado em coletiva de imprensa, nesta terça-feira (04), junto ao presidente do diretório estadual da legenda, deputado federal Bosco Saraiva, que apesar de declarar apoio à Nicolau, afirmou que ficará de fora das eleições municipais.

Ricardo Nicolau lançou a pré-candidatura a prefeito de Manaus no dia 31 de julho com a proposta de transformar Manaus em uma cidade melhor para a população. A pré-candidatura foi anunciada meses após o deputado cogitar sua aposentadoria política, no entanto Nicolau disse que seria covardia sair da política sem tentar mudanças.

O deputado Ricardo Nicolau lançou a sua pré-candidatura a prefeito de Manaus no dia 31 de junho | Foto: Lucas Silva

“Em fevereiro eu dizia que a minha vida política estava se encerrando. Eu, em 1996, entrei na Câmara Municipal com muito desejo e vontade de mudar efetivamente, dar minha parcela de contribuição. Fui vereador, fui deputado estadual, e eu senti agora nesse momento que era hora de colocarmos as nossas propostas, que era hora de colocarmos os nossos nomes em benefício da cidade de Manaus e seria até uma covardia minha sair da política sem efetivamente tentar as mudanças que sempre sonhei e sempre quis ao longo da minha carreira”, afirmou Ricardo.

Para a escolha da aliança, o parlamentar afirmou que manteve diálogos abertos com diversos partidos, até receber apoio do Solidariedade, primeiro partido a anunciar sustentação à candidatura de Nicolau. Segundo presidente do diretório estadual do Solidariedade, a escolha de seguir pela pré-candidatura do deputado Nicolau foi feita a partir do desempenho dele frente ao hospital municipal de campanha Gilberto Novaes.

“A cidade de Manaus precisa de humanização, do seu síndico que tenha amor pela sua praça, pelas suas avenidas e especialmente pelo seu povo. Precisamos de alguém que cuide das pessoas, como fez o deputado Ricardo frente a pandemia do coronavírus, com coragem e sendo humano em suas atitudes, isso é a pitada que a política amazonense precisa”, destacou Bosco Saraiva.

Para o pré-candidato, ele e Saraiva tem interesse em comum para melhor Manaus | Foto: Lucas Silva

Apesar de declarar apoio a Nicolau, Saraiva afirmou que a parceria foi feita sem que o partido desejasse espaço na candidatura do deputado e garantiu que o seu nome não estará nas eleições municipais deste ano. "Nós estamos apoiando a candidatura do Ricardo Nicolau por acredita que ele é um dos melhores nomes para dirigir a nossa cidade. O Solidariedade não quer nada em troca. Não seremos vice de nenhum pré-candidato e eu não participarei das eleições. A única coisa que queremos é que o futuro prefeito Ricardo salve vidas”, disse o deputado federal.

Bosco acrescentou ainda que no pleito deste ano ele será “apenas um cabo eleitoral a mais” e seguirá atuando em Brasília, analisando a reforma tributária e torcendo pela eleição de Ricardo. O deputado desistiu da disputa ainda em junho, alegando impossibilidade física em razão de tratamento médico que realiza para as articulações dos joelhos.

Futuras alianças

Agora com essa aliança firmada, Nicolau afirmou que segue buscando apoio político e que sua candidatura deve receber parceria de ao menos seis partidos políticos que estarão em discussões para a escolha de um candidato à vice-prefeito. “Vamos discutir a composição coletivamente, com todos os partidos alinhados e que o candidato venha ajudar a futura administração moderna e de muito trabalho”, afirmou o deputado.

Para o parlamentar, o apoio do Solidariedade é sinônimo de confiança e reconhece que vai colaborar bastante durante a disputa para o cargo de prefeito de Manaus. "Eu fico muito feliz com a adesão do Solidariedade, do deputado Bosco, do vereador Bessa e toda a equipe do partido. Isso nos dá coragem, força e esperança para construir um caminho diferente e melhor para Manaus e apesar da minha amizade com o deputado, nós temos um desejo em comum que é transformar a capital”, salientou Nicolau.

Metas para Manaus

Durante a coletiva, o pré-candidato anunciou que sua campanha terá ao menos 55 metas para serem desenvolvidas em Manaus, caso seja eleito. Entre as propostas, Nicolau destacou que irá implantar a Secretaria Municipal de Segurança Pública para ampliar o cuidado com a cidade. "Não concordo quando dizem que a segurança pública não é responsabilidade da Prefeitura. Podemos usar nossa força para colaborar ainda mais para a sociedade. Quem ganha é a população e esse é a nossa meta”, disse.

Sugestões de propostas do Solidariedade foram entregues ao pré-candidato | Foto: Lucas Silva

Bosco entregou oficialmente uma lista com propostas do Solidariedade para Nicolau. Entre elas: atenção à saúde básica, melhoria do trânsito, organização do transporte público, melhorias no Porto de Manaus e reformulação do armamento para a guarda municipal.

