Arquivamento de impeachment deve ser aprovado pela maioria na Aleam

Manaus - Às vésperas da última avaliação do pedido de impeachment contra governador, Wilson Lima (PSC), e do vice-governador, Carlos Almeida (PTB), na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), a expectativa é que o governo consiga manter o voto da maioria. Aprovado no seio da comissão especial, por 10 votos a 1 - com quatro abstenções de duas faltas -, na quinta-feira (31), o relatório do deputado Dr. Gomes (PSC), que pede a rejeição das denúncias por crime de responsabilidade será apreciado em plenário, nesta quinta-feira (6), desta vez pelos 24 deputados.

Pela regra, após 48 horas da publicação no Diário Oficial da Aleam, o parecer da relatoria deve ser votado pelos deputados estaduais da Assembleia. No parecer prévio, Dr. Gomes considera que o pedido de impedimento, aberto pelo Sindicato dos Médicos do Amazonas (Simeam), tem o objetivo "puramente político", uma vez que não aponta os supostos crimes de responsabilidade cometidos por ambos.



“A peça de denúncia deixa claro que, em inúmeros momentos, a mesma se presta a criticar a atual gestão e suas decisões políticas, sem apontar como que tais supostas circunstâncias poderiam ser caracterizadas, mesmo que em tese, como crimes de responsabilidade. Aliás, a própria denúncia transparece que o seu objetivo é puramente político”, afirmou o deputado, no texto.

A presidente da comissão, deputada Alessandra Campêlo (MDB), afirmou que concorda com as análises feitas no parecer e espera que o processo seja arquivado pelo voto da maioria. “Acredito que as denúncias não possuem consistência. Elas se baseiam em críticas genéricas e opiniões políticas. Um processo de impeachment é algo muito sério por ser uma exceção da regra e por isso, deve ser levado em consideração as questões jurídicas”, analisou.

Com três processos de investigação envolvendo a gestão de Wilson, Campêlo destacou que há uma confusão na interpretação dos processos, uma vez que o pedido de impedimento entrou na Aleam, ainda no mês de abril.

“Os processos discutidos pela CPI, a investigação do STJ e o impeachment são três situações diferentes, que abordam fatos completamente diferentes. O pedido de impedimento ocorreu há mais de quatro meses e por isso ele não tem semelhança com os possíveis crimes que estão sob investigação. Não podemos julgar um crime A e sentenciar a pessoa pelo crime B”, disse a deputada.

Relatório

Ainda de acordo com o parecer, Dr. Gomes considerou que as denúncias sofrem uma série de vícios de natureza técnica, sendo as condutas “mal formuladas” para dar continuidade ao julgamento. Para o relator, é necessário as supostas acusações possuam embasamento legislativo.

"Só existe crime de responsabilidade, apto a afastar o chefe do executivo, se a conduta em questão for descrita em algum tipo da Lei 1.079/50. Caso contrário, por mais justa ou injusta que possa vir a ser a irresignação, não se pode imputar a existência de prática criminosa a justificar o impedimento", argumentou o deputado.

Entre as denúncias descritas no pedido estão o "Desvio de Finalidade de Verbas Pública", alegando que Wilson teria praticado "pedaladas fiscais" e que seu vice teria sido conivente com a conduta. No entanto, Dr. Gomes destacou que a pratica é autorizada por lei.

"Eis que tal descrição fática não narra, nem mesmo em tese, crime de responsabilidade praticado seja pelo governador, seja pelo vice, pois o fato narrado (transferência de recursos do FTI para apoio à execução de políticas de desenvolvimento cultural) é perfeitamente compatível com a o art. 43-A da Lei Estadual n° 2.826/2003, que regulamenta a Política Estadual de Incentivos Fiscais e Extrafiscais nos termos da Constituição do Estado”, disse o relator.

Outras supostas condutas apontadas no parecer como “Má-Aplicação de Verbas Públicas", “Aumento injustificado dos vencimentos dos funcionários do alto escalão do Governo”, “Renúncia aos créditos tributários de ICM” e “Desvio de finalidade do Fundo de Fomento Ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Estado do Amazonas (FIT)”, também foram analisadas no relatório, onde ficou constatado que não houve qualquer crime de responsabilidade nas atividades desenvolvidas pelo governador.

Leia Mais:

Comissão aprova arquivamento do impeachment de Wilson Lima