PSB declara apoio a Ricardo Nicolau na sua pré-candidatura a prefeito

Com Solidariedade e PSB, Nicolau vai em busca de ampliar o arco com partidos com outros partidos | Foto: Marcelo Cadilhe

Manaus – O Partido Socialista Brasileiro (PSB) declarou, na manhã desta quinta-feira (6), apoio à pré-candidatura do deputado estadual Ricardo Nicolau, presidente do diretório municipal do Partido Social Democrático (PSD). O anúncio foi feito durante entrevista coletiva no Hotel Da Vinci, rua Belo Horizonte, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul, dois dias depois de fechar aliança com o partido Solidariedade, na última terça-feira (4).

Ricardo Nicolau recebeu o apoio de integrantes do PSB | Foto: Marcelo Cadilhe

O deputado estadual Ricardo Nicolau ganhou reforço do presidente estadual do PSB, Marcelo Serafim, e dos candidatos aos cargos de vereadores em Manaus. Marcelo Serafim lembrou a morte do presidente do PSB, que no dia 13 de agosto faz sete anos. O político morreu após o jato em que viajava cair em um bairro residencial na cidade de Santos, em São Paulo. Segundo ele, esse momento de apoio ao PSD serve para enfatizar que a luta de Eduardo na política brasileira não foi em vão.

"Eu precisava do nosso partido unido. Eu milito desde os 16 anos. Nós temos peso nacional e a luta de Eduardo não será esquecida, mesmo após sete anos de sua morte. O que eu mais escutei sobre a candidatura de Ricardo Nicolau foi e é um nome importante. Um nome de peso", pontuou.

Ao dirigir a fala para Ricardo Nicolau, Marcelo declarou que o apoio ao candidato é total. "Você terá um partido 100% unido para lhe levar para o segundo turno".

Presidente de honra do PSB, o deputado estadual Serafim Corrêa não esteve presente na solenidade, mas enviou vídeo em apoio ao pré-candidato. "Nós, em comum acordo, decidirmos apoiar a sua candidatura. Agora é um momento de uma nova geração. Ser prefeito é muito difícil, muitos os obstáculos e poucos recursos. Ele eleito vai dar vazão a uma série de ideias para Manaus. A prefeitura de Manaus não é brincadeira”, avaliou.

Já está no seu quinto mandato de deputado estadual, Ricardo Nicolau disse estar feliz e orgulhoso com a nova parceria entre partidos. Assim como o partido Solidariedade, o PSB possibilitará uma campanha, segundo ele, limpa, propositiva, grandiosa e transparente.

Este é o segundo partido que demonstra apoio ao pré-candidato Ricardo Nicolau | Foto: Bruna Oliveira

"Para mim é motivo e honra estar ao lado de um partido cobiçado. O PSB tem história no Estado. Eu fico feliz com o voto confiança. Ninguém ganha eleição de forma isolada. Ganha quem tem um grupo que levante a bandeira, esteja nas ruas e casas ouvindo a população e planejando o melhor. Todos serão peças fundamentais. Nós vamos para a luta juntos”, disse Nicolau.

Concorrentes

O pré-candidato foi enfático em relação aos concorrentes que também estão na corrida eleitoral. Segundo Ricardo, não existem favoritos e disse acreditar na vontade do povo nas urnas, no dia 15 de novembro. “Quem acha que já ganhou e manda na vontade de Deus e do povo, está muito enganado. A nossa união tem princípios e o maior é estar aqui por Manaus”, salientou.

Ricardo Nicolau informou que baseia sua campanha em princípios voltados para Manaus | Foto: Bruna Oliveira

Sobre a possível aliança com o partido do atual prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB), Ricardo Nicolau respondeu: "Vamos conversar com o PSDB. Não vamos abrir mão dos princípios. Não vamos dividir o que não temos. Hoje não somos mais um único partido, mas três", afirmou.



Tudo ou nada

Ricardo Nicolau comentou que iria desistir do cargo político após anos de serviço, porém, contou que a pré-candidatura ao cargo de prefeito veio para marcar um novo tempo em sua vida.

“A política não me tirou a humanidade e a vontade de fazer. Seria covardia minha não me candidatar. O povo vai decidir se o Ricardo continua ou não na política. Muitas pessoas me perguntavam se eu gostaria de ser vice, posso responder que a possibilidade seria ‘zero’. O que me move é ganhar a eleição e mostrar um novo modelo de gestão", finalizou.

Tradição de esquerda

Ao ser questionado sobre a articulação de partidos da esquerda, que citaram o PSB como integrante do grupo formado por PT, PCdoB, Psol e PSTU, mesmo com as tradições esquerdistas da legenda, Marcelo Serafim preferiu não falar do assunto, mas preferiu enfatizar a não aliança com o pré-candidato David Almeida (Avante).

"Eu não costumo falar dos outros. Se o PT quisesse andar com o PSB, não teria feito como na última eleição. Havia uma imposição, mas tudo o que é imposto não é bem-vindo e também se David Almeida quisesse apoio, teria permanecido no PSB e não fora", respondeu.

